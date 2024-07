Марат Хуснуллин: Для системного развития городов Донбасса и Новороссии разрабатывают ещё девять мастер-планов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов Марат Хуснуллин доложил Президенту, что по его поручению ведётся разработка девяти мастер-планов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) разработал шесть концепций территориального развития двух агломераций – Генической и Северодонецкой, а также Мариуполя, Горловки, Волновахского и Мангушского муниципальных округов.

«У нас с самого начала работ в новых регионах было чёткое понимание, что их необходимо восстанавливать с учётом перспективного развития. Реализация мастер-планов позволит это сделать комплексно. На данный момент у ЕИПП в работе девять мастер-планов: Херсонской области, Володарского, Свердловского и Краснодонского муниципальных округов, городов Шахтёрск, Луганск, Алчевск, Энергодар и Бердянск. Ключевое направление на пути к развитию в целом всех территорий – улучшение жилищных условий. Под такую задачу мы разработали и реализуем программу жилищного строительства, в том числе с привлечением внебюджетных источников. В ближайшие годы введём более 3 млн кв. м нового жилья. Год от года темпы будут расти. Если в этом году запланировано ввести 534 тыс. кв. м, то уже в 2026-м – 1,9 млн кв. м. Всего потенциал до 2030 года – 12 млн кв. м», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства.

Марат Хуснуллин пояснил, что мастер-план – это комплексный документ, который направлен на стратегическое планирование. Он устанавливает принципы и приоритеты для получения ожидаемых результатов от управления социально-экономическим и пространственным развитием города, а также определяет необходимые для этого мероприятия.

«Для того чтобы создавать по‑настоящему качественную среду для наших граждан, нужно подходить к проектам строительства комплексно, при их реализации необходимо продумать сценарий их жизни, где и как они будут располагаться, как они будут выглядеть, для каких целей они будут использоваться, насколько они будут удобны для людей. Мастер-планирование позволяет учесть все необходимые аспекты. Для восстановления воссоединившихся регионов это важный инструмент развития городов, что позволит обеспечить необходимый уровень социально-экономического развития», – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Так, например, для Херсонской области предлагается определить основным приоритетом создание условий для освоения природно-ресурсного потенциала на принципах рационального природопользования и экологической безопасности, что приведёт к формированию туристического комплекса. Кроме того, планируется предусмотреть развитие сети объектов здравоохранения регионального значения и модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного транспорта.

Мастер-планом Володарского муниципального округа в ДНР заложены мероприятия по запуску недействующих и созданию новых предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, а также развитию эко- и агротуризма. Важным является и реконструкция улично-дорожной сети.

Свердловский муниципальный округ – крупный промышленный центр ЛНР. Богатые природные запасы и значительные площади сельскохозяйственных угодий представляют интерес для агропромышленного комплекса в целом.

Мастер-план Луганска прежде всего учитывает столичные функции города, поэтому особое внимание здесь предлагают уделить строительству общественных объектов и жилья. Документом предусмотрено и завершение строительства обхода города, улучшение связанности территорий, разделённых железнодорожными путями и реками.

Согласно проектируемому мастер-плану, город Бердянск в Запорожской области станет центром развития туристической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. Также в нём будет сосредоточена сопутствующая транспортная инфраструктура – портовые, автомобильные и железнодорожные сети региона.

