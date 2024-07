Ландшафтный парк с площадкой для домашних животных появится на северо-востоке Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Бутырском районе появится ландшафтный парк площадью 2,5 гектара с местом для выгула домашних животных. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Парк расположится на территории одного из жилых комплексов в Огородном проезде. Здесь появятся маршруты для бега, велосипедных и пеших прогулок, места для занятий спортом и зоны отдыха.

«Одним из главных украшений территории станет луг. Летом здесь будут проводить спортивные эстафеты, музыкальные и кинофестивали, а зимой его превратят в каток. Для детей и подростков в парке запланированы многофункциональные игровые площадки с безопасным покрытием. Всесезонное цветение обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к особенностям московского климата. После окончания строительства парк будет передан на баланс города и станет доступен всем жителям и гостям столицы», — рассказал Сергей Кузнецов.

Кроме того, предусмотрена специальная площадка для дрессировки домашних животных. Она будет состоять из нескольких зон: прогулочной, игровой и тренировочной.

В игровой и тренировочной частях установят технологичные снаряды, барьеры, разноуровневые платформы, горки, тоннели и балансировочные пеньки для отработки разных команд. Здесь можно будет тренировать питомцев любой породы.

Прогулочную зону покроют мелким гравием и мягким песком, чтобы не травмировать лапы питомцев. Для владельцев домашних животных обустроят места для отдыха под навесом. Кроме того, по периметру площадки высадят гипоаллергенные кустарники, крупные деревья и вьющиеся растения. Они создадут живую изгородь.

На территории ландшафтного парка расположится сенсорный сад, где можно будет отдохнуть и почитать книги. Там появятся экотропы с безопасным покрытием из белого кварцевого песка и гравия. Особую атмосферу создаст разноуровневое освещение.

У многих жителей столицы есть домашние животные, поэтому в Москве стараются создавать соответствующую инфраструктуру. Планируется, что новая зона отдыха будет популярна среди горожан круглый год.

https://www.mos.ru/news/item/141844073/

