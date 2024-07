Культбригада Москонцерта провела более 800 концертов в зоне СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москонцерт, подведомственный Департаменту культуры города Москвы, активно участвует в поддержке Вооруженных сил России. Артисты дают концерты на предприятиях, в госпиталях, мобилизационных пунктах, прифронтовых воинских частях и пунктах временного размещения. С начала специальной военной операции было организовано более 80 выездов и состоялось свыше 800 концертов.

В декабре 2022 года культбригада Москонцерта первый раз выехала в Донецкую и Луганскую народные республики. С тех пор в зону специальной военной операции артисты отправляются ежемесячно.

Одним из первых среди сотрудников культурного учреждения статус ветерана боевых действий получил Илья Бачурин — генеральный директор Москонцерта, организатор и участник каждого выезда. Удостоверение ветерана также имеет артистка Татьяна Сорокина — постоянный участник культбригады.

Два года подряд в Мариуполе организовывают большой концерт, посвященный воссоединению с Россией. В нем принимают участие приглашенные музыканты и коллективы, в том числе культбригада Москонцерта.

Регулярные концерты проходят в полевых и буферных госпиталях по всей линии фронта, а также в медучреждениях Москвы и Подмосковья. Среди них Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, санаторий «Горки» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс “Подмосковье”» Министерства обороны Российской Федерации и другие. Артисты выступают не только на сцене, но и в палатах. Для многих бойцов такие встречи с искусством происходят впервые в жизни.

По поручению Департамента культуры Москонцерт бесплатно приглашает на мероприятия в столице военнослужащих, перед которыми культбригада выступала на новых территориях.

Кроме того, в прошлом году в день годовщины начала специальной военной операции в концертном зале «Зарядье» состоялась благотворительная выставка рисунков «Пусть будет так», организованная детской культбригадой и посвященная будущему России. А в честь интернациональной бригады «Пятнашка» в «Москонцерт Холле» состоялся концерт «Друзья “Пятнашки”».

Помимо этого, культбригада регулярно собирает средства, закупает экипировку и доставляет помощь тем, с кем работает на территориях новых регионов. В числе партнеров — фонд Никиты Томилина, чемпионат «Арт-Мастерс», Ассамблея народов России, фонды «Большая страна», «Народный фронт», «Защитники Отечества», продюсерский центр «Интеграция».

Среди совместных благотворительных проектов — доставка книг и учебников в Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку, а также изданий от Государственного музея Востока в Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи.

