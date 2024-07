Какие экскурсии выбирают горожане и гости столицы для летнего отдыха с детьми

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Туристический сервис Russpass представил подборку лучших детских экскурсий этого лета. Чаще всего гости посещают Московский зоопарк, «Союзмультпарк» и центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. Родители с детьми изучают разнообразие животного мира и знакомятся с героями любимых мультфильмов.

Пользуются спросом на этих каникулах экспозиции Государственного Дарвиновского музея, Музея криптографии и Музея оптических иллюзий. Также популярны детский спортивно-игровой комплекс «Холмы» в парке Олимпийской Деревни и игровые центры, где ребята могут познакомиться с различными профессиями и на короткое время стать врачом, спасателем, ученым или строителем.

Среди познавательных маршрутов лидируют экскурсии «Сказки народов мира, былины, басни в скульптуре» по парку «Пространство детской мечты» и «Золотая коллекция киностудии» по музею «Союзмультфильма».

На Russpass собраны десятки сценариев для летнего отдыха в столице с детьми разного возраста. Можно посетить парки с бассейнами под открытым небом, а также спектакли, концерты и мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Юные посетители могут узнать больше про чайные традиции, попробовать вкусный ароматный напиток и изготовить сувениры на фестивале «Московское чаепитие». А «Усадьбы Москвы» приглашают всей семьей отдохнуть в атмосфере XIX века.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. Он разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий. За три года цифровой туристический сервис Russpass вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый образ города как одного из главных туристических направлений России. В 2024 году Москва была признана столицей детского туризма, а также стала обладателем премии Russia Travel Awards как лучший регион для семейного туризма. Город реализует крупные программы для детского отдыха и образования — образовательно-туристический проект «Город открытий» и программу «Играй в Москву». «Город открытий» действует в рамках национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

