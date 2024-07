Индивидуальные консультации и психологические тренинги: какую помощь получают москвичи в центрах ментального здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые месяцы работы центров ментального здоровья их посетили около четырех тысяч жителей столицы. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Открытие центров ментального здоровья — важный шаг в развитии системы психологической помощи москвичам. Мы видим, что такие учреждения востребованы и необходимы. Довольно часто жалобы, с которыми жители Москвы обращаются в городские поликлиники, бывают вызваны проблемами не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем. А это говорит о том, что игнорирование эмоционального состояния может привести к значительному снижению уровня комфорта жизни. Именно поэтому мы открыли такие центры», — рассказала Анастасия Ракова.

Более 60 процентов посетителей центров ментального здоровья направили туда врачи городских поликлиник. При необходимости они могут записать пациента напрямую, обеспечив бесшовную маршрутизацию.

В центрах провели около девяти тысяч консультаций, из них более 900 — в формате групповых занятий. Москвичи высоко оценили индивидуальные консультации и психологические тренинги, а также процедуры инструментальной терапии.

«Опытные медицинские психологи и врачи-психотерапевты центров применяют различные методики, которые позволяют справиться с психоэмоциональными проблемами. Мы же, в свою очередь, продолжим развивать это направление, чтобы каждый житель столицы мог получить квалифицированную помощь в сохранении и укреплении своего здоровья», — добавила Анастасия Ракова.

Два первых центра ментального здоровья открыли в столице в мае — июне этого года. Медицинские учреждения нового формата ориентированы на помощь москвичам с психосоматическими расстройствами.

https://www.mos.ru/news/item/141845073/

