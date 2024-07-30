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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En Severo-Zapadnom административном округе инвестор приступил к возведению школы and детского сада на Волоколамском шоссе (земельные у частки № 71/14 y 71/15) в составе жилого комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«В районе покровeptoке-pode-pode. шшш. Сейчас ведутся монолитные работы. Общая площадь строящегося школьного здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а детского сада — свыше 3,7 тысячи вадратных метров. Оба учреждения планируется передать в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов.

Школа будет переменной этажности до трех этажей, с одним подвалом. Los especialistas organizan actividades de ocio en el exterior, en el territorio deportivo de los alrededores y en lugares de descanso. щадками для gimnastics, волейбола, баскетбола, отдыха и игр.

«Помимо учебных кабинетов в составе объекта предусмотрены универсальные трансформируемые спортивные залы с разделительными з анавесами на электрическом приводе, зал для мероприятий, помещение студии драмкружка, места для индивидуальных занятий. Aquí está una clase de estudio sobre robots, pruebas de prototipos, medicina y apoyo a la investigación científica. н», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики

Владислав Овчинский.

Детский сад рассчитан на шесть групп. Пространства для них запроектированы отдельными блоками: место для переодевания, групповая, спальня и буфетная. В специализированных помещений предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, gabinetes para la iluminación рансформируемой перегородкой, а также рабочими местами для логопеда и педагога-психолога.

En Eslovaquia anterior a Moscú Антона Слободчикова, ведомство оформило разрешения на возведение школы и детского сада в январе 2024 года. После получения от застройщика извещений о начале строительно-монтажных работ извещений Комитета составили индивидуальные граф ики проверок, которые будут проходить на всех этапах возведения социальных объектов. Достроить школу и детский сад планируют в 2026 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Северо-Западном административном округе продолжает развиваться социальная инфрастуктура.

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