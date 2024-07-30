Завершилась модернизация газорегуляторного пункта «Новодубровский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Новодубровский» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт “Новодубровский”, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Южнопортовый и Таганский», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты АО «Мосгаз» заменили старое оборудование, которое установили в 1972 году, на современный газорегуляторный пункт блочного типа. Он сделан на столичном предприятии из российских составляющих, имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики и соответствует требованиям безопасности.

В ходе реконструкции обновили газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Работы провели без отключения потребителей от газоснабжения.

Все газорегуляторные пункты Москвы оборудованы запорными устройствами. Их работа постоянно контролируют из центральной диспетчерской. Это позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.

В Москве продолжается модернизация газорегуляторных пунктов

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