Дороги и реки Москвы: «Активный гражданин» подготовил квест и викторину, посвященные городскому транспорту

Проект «Активный гражданин» совместно со столичными Департаментом транспорта и Комитетом по туризму в рамках открытия нового маршрута программы «Играй в Москву» подготовили квест и викторину на знание городского транспорта. Участниками могут стать пользователи, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Отсканировав QR-код в центре профориентации и музее метро, горожане смогут поучаствовать в квесте «Стань хранителем времени». Во время его прохождения они будут изучать экспонаты музея и отвечать на вопросы онлайн, передвигаясь по городу на метро и электросамокатах. Маршрут предполагает промежуточную остановку на перекус в подземном «Буфете № 11». А финальной точкой станет павильон московского транспорта на площади Киевского вокзала.

Для участия в викторине, посвященной речному транспорту, необходимо прийти на причал Сити — Центральный на Пресненской набережной и отсканировать QR-код на стойке информации пункта отправки речного трамвайчика. Во время прогулки можно не только ответить на вопросы об электросудах, набережных и скульптурах речных вокзалов, но и полюбоваться видами города.

Участникам рекомендуют воспользоваться бумажной картой «Стань хранителем времени», подготовленной в рамках программы «Играй в Москву». Получить ее можно в центре профориентации метро. За успешное прохождение викторины и квеста участники могут получить до 300 городских баллов.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За 10 лет к нему присоединились семь миллионов человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

