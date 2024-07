Добросовестные люди живут дольше

Source: MIL-OSI Russian Language News

Такие черты личности, как добросовестность, эмоциональная стабильность и стремление брать ответственность за свои успехи и неудачи, существенно влияют на образ жизни и ее продолжительность. При этом черты личности не только воздействуют на здоровье через полезные и вредные привычки, но и непосредственно сказываются на смертности. Более добросовестные люди преждевременно умирают почти на 20% реже, а эмоционально неустойчивые — на 12% чаще. Такие результаты показало новое исследование младшего научного сотрудника Лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ксении Рожковой. Ученых давно интересуют факторы, от которых зависят продолжительность жизни и смертность. И если вклад полезных и вредных привычек и образа жизни изучают уже долгое время, а их связь со здоровьем в целом понятна, то на черты личности обратили внимание только в последние годы. Сейчас все больше работ посвящено роли так называемых некогнитивных навыков в жизни человека. Некогнитивные навыки — это такие черты характера, которые напрямую не связаны с интеллектуальными способностями человека, но при этом существенно определяют его жизнь и поведение. Традиционным набором для исследования стала «большая пятерка»: доброжелательность, добросовестность, экстраверсия, открытость новому и невротизм (или эмоциональная нестабильность). Также важным фактором становится внутренний или внешний локус контроля, то есть внутренними или внешними факторами человек объясняет свои успехи или неудачи. Эти характеристики существенно связаны со многими аспектами жизни, например с удовлетворенностью работой или даже потреблением алкоголя. Научный сотрудник факультета экономических наук ВШЭ Ксения Рожкова решила выяснить, как некогнитивные навыки влияют на продолжительность жизни. Для этого она изучила данные более 10 000 человек, принявших участие в опросе РМЭЗ ВШЭ, и оценила, как «большая пятерка» и локус контроля воздействуют на самооценку здоровья, образ жизни и на риск преждевременной смерти. Оказалось, что некогнитивные навыки действительно во многом определяют здоровье человека. Так, более добросовестные люди обычно хорошо себя чувствуют, оценивая свое здоровье как плохое на 1,5% реже, чем менее добросовестные. Эмоционально неустойчивые люди, наоборот, часто чувствуют себя хуже, причем значительно. Так, увеличение невротизма на одно стандартное отклонение снижает вероятность оценки здоровья как хорошего на 4%. Другие характеристики из «большой пятерки» оказались незначимыми. Также восприятие состояния здоровья зависит от того, как люди склонны описывать свои успехи и неудачи. Люди с внутренним локусом контроля, то есть берущие на себя ответственность за происходящее в жизни, называют свое здоровье хорошим на 4% чаще. Исследование показало и значимую связь некогнитивных навыков с образом жизни. Добросовестность и открытость новому увеличивают вероятность занятий спортом и снижают вероятность курения, а невротизм — наоборот. Так, более открытые мужчины занимаются спортом на 3% чаще, а женщины — на 5%. Более добросовестные мужчины курят на 3% реже, а пьют — на 2%. Для женщин эта характеристика оказалась незначимой. Экстраверты пьют на 1,5–2% чаще как среди мужчин, так и среди женщин. Эмоционально нестабильные люди чаще курят: мужчины — на 2,4%, женщины — на 1%. Внутренний локус контроля оказался одним из наиболее значимых факторов для оценки привычек. Оба пола с внутренним локусом занимаются спортом на 2% чаще, а мужчины на 4% реже курят. «Большая пятерка» влияет и на продолжительность жизни при прочих равных, с учетом полезных и вредных привычек. Наиболее важными стали добросовестность и невротизм. Увеличение показателя добросовестности снижает риск преждевременной смерти мужчин на 20%, а женщин — на 12%. Также для женщин оказалась значимой открытость новому опыту, которая снижает смертность на 15%. Наиболее важным фактором, снижающим продолжительность жизни у мужчин, стал невротизм: эмоциональная неустойчивость повышает риск смерти на 12%. Однако эта характеристика не влияет на продолжительность жизни женщин. Люди с внутренним локусом контроля имеют риск рано умереть на 9% меньше, чем люди с внешним локусом. По мнению автора, отношение к здоровью зависит от некогнитивных навыков. И дело не только в том, что более добросовестные, открытые, уравновешенные люди склонны иметь полезные привычки (например, чаще занимаются спортом). Добросовестные люди прикладывают больше усилий не только на работе, но в повседневной жизни: лучше заботятся о своем здоровье, чаще посещают врачей и аккуратно выполняют их предписания.

Эмоционально неустойчивые люди чаще испытывают стресс и реже обращаются к врачам, что может вести к преждевременной смерти. Понимание такой связи может поменять традиционный подход к инвестициям в человеческий капитал. «Воздействие на некогнитивные навыки в детстве имеет далекоидущие последствия во взрослом возрасте, причем не только для здоровья. Существует обширный пласт работ, посвященных связи между некогнитивными навыками и рынком труда, образованием, социальной мобильностью и другими сферами. Если продуктивные навыки были вовремя сформированы, то люди будут учиться в школе, продолжат обучение в вузе, получат диплом, доступ к хорошим рабочим местам, к качественным медицинским услугам и так далее. Работа с некогнитивными навыками — это игра вдолгую, а здоровье — это одна из ключевых сфер в большой мозаике социального благополучия», — отмечает Ксения Рожкова.

