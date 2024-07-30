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Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл заседание Государственной пограничной комиссии, где ись вопросы обустройства и развития инфраструктуры государственной границы.

Первый вице-премьер отметил, что реализация федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации» текущем году будет завершена, а далее обустройство будет обеспечено мероприятиями нового профильного федерального проекта. Акцент в нём сделан на продолжении создания необходимой пограничной инфраничной исходя исходя из сформированных приоритетов.

Он подчеркнул, что отдельные участки granицы испытывают повышенную нагрузку, например российско-азербайджанское инское направление.

«В целях недопущения скопления транспорта на обозначенных участках реализован комплекс мер по реконструкции автомобильных погран переходов. В результате пропускная способность на российско-азербайджанской границе увеличена почти в 5 раз. Esta casa pertenece a un grupo de jóvenes, pero también a un escritor edinstvenés – este es Verkhniy Lars. En el caso de las personas mayores, el tamaño de la máquina no es de 4,5 millones de personas. В целях расширения возможностей данного погранперехода количество полос движения увеличено с 15 до 39, пропускная способность на Верхнем Ларсе сейчас составляет 3,9 тыс. транспортных средств в сутки», – сказал Денис Мантуров.

Este es un dispositivo de primera necesidad que necesita nuevas técnicas de limpieza.

«Необходимо ускоренно внедрять элементы модели перспективного интеллектуального пункта пропуска. Puede automatizar el proceso de control y, de forma segura, asegurarlo. Такая задача поставлена ​​Президентом. Для её решения организована работа по изменению подходов контрольных органов к определению требований к строительству у оснащению пунктов пропуска», – подчеркнул Денис Мантуров.

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