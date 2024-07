Два столичных проекта отметили международной премией в Китае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Два столичных проекта заняли призовые места на одной из самых известных международных профессиональных премий в Китае — China Brand Marketing Awards. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» завоевал второе место в номинации «Лучший праздничный маркетинг», а мероприятие «Тур китайских блогеров в Москву» стало вторым в номинации «Лучший событийный маркетинг».

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» — одно из первых мероприятий, прошедших в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая в 2024 и 2025 годах. Он состоялся в столице впервые в феврале этого года. По всему городу были расположены специальные площадки для празднования, оформленные в китайском стиле, а центральные улицы украшала праздничная иллюминация. На церемонии открытия присутствовали представители Правительства Москвы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китая в стране.

Масштабный фестиваль включил в себя более 300 мероприятий, среди которых мастер-классы, экскурсии, театральные постановки, музыкальные и кулинарные шоу. Посетители смогли познакомиться с восточной культурой во всех ее проявлениях. К празднику присоединилось более 100 ресторанов, разработавших специальное меню.

Двухэтапный тур для китайских блогеров был организован в сентябре 2023 года и феврале 2024-го. Специально для гостей разработали персональные экскурсии на их родном языке. По итогам поездки блогеры создали видеоролики и другой контент, который набрал в совокупности более 60 миллионов просмотров.

Китай — одно из самых перспективных направлений для развития туризма и партнерских отношений. В 2023 году он занял первое место среди стран дальнего зарубежья по количеству гостей, посетивших Москву. Столица активно продвигает свой туристический потенциал на основных китайских платформах.

Премия China Brand Marketing Awards была учреждена в 2017 году. Это профессиональная награда в области бренд-маркетинга для проектов, реализованных в Китае и других странах Азии. Ей отмечают корпоративные организации, бренды и лидеров индустрии за выдающиеся результаты в области бренд-маркетинга.

https://www.mos.ru/news/item/141852073/

