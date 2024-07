Город предоставил инвестору участок для строительства производственного комплекса в Очаково-Матвеевском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город предоставил инвестору — компании «Вента» — в аренду по льготной ставке один рубль в год земельный участок в районе Очаково-Матвеевское для строительства производственного комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров появится на западе столицы. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил землю по льготной ставке один рубль в год. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта может превысить 400 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Предоставление в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) земельных участков в аренду по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы — одна из мер поддержки бизнеса, принятых Мэром Москвы в марте 2022 года.

«Для динамичного развития индустриального сектора экономики по поручению Сергея Собянина в городе был создан широкий пул мер поддержки. Предприятия могут одновременно воспользоваться сразу несколькими из них и получить максимально выгодные условия для реализации проектов. Так, столица заключила офсетный контракт, согласно которому инвестор возведет производство специальных щеток для уборочной автотехники. Для локализации этого предприятия город также предоставил в Очаково-Матвеевском земельный участок в рамках МаИП по льготной ставке. На новом производственном объекте смогут работать более 50 специалистов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Производимые щетки необходимы для работы подметально-вакуумных машин, задействованных в уборке улично-дорожной сети. Кроме этого, на предприятии планируют выпускать малые архитектурные формы, оборудование, художественно-декоративные и столярные изделия для улучшения городской среды.

«Земельный участок площадью 2,45 гектара предоставлен инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Участки для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставляет без проведения торгов. Статус МаИП могут получить инвесторы, которые планируют возводить важные для столицы объекты. Помимо производств, это могут быть технопарки, спортивные, образовательные и многофункциональные комплексы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для строительства производств город предоставил инвесторам 46 участков по ставке один рубль в год.

С 2021 года город выделил землю для реализации более 250 масштабных инвестпроектов

https://www.mos.ru/news/item/141842073/

