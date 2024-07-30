Городскому транспорту без водителя дано добро: Московский метрополитен начнет движение трамваев без водителя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

Правительство РФ подписало документ об экспериментальном правовом режиме по внедрению беспилотного городского транспорта по инициативе Московского метрополитена.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о введении в Москве экспериментального правового режима, направленного на запуск первого в стране трамвая для пассажирских перевозок без водителя.

Инициатива позволит обеспечить безопасное и эффективное внедрение первого в России самоуправляемого трамвая. Документ был подготовлен Министерством экономического развития РФ, а движущей силой инициативы стал Московский метрополитен.

Сегодня мы впервые в истории Москвы создаем правовую базу для внедрения автономного городского транспорта в России.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре этого года начнутся пробные пассажирские рейсы.

Трамвай будет работать в автономном режиме, а водитель будет присутствовать для обеспечения безопасности во время движения.

К концу 2025 года мы планируем полностью запустить пассажирское сообщение с автономным трамваем, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Эта программа, разработанная Министерством экономического развития по инициативе Московского метрополитена, представляет собой первое практическое применение экспериментального правового режима для тестирования технологий без водителя на различных видах городского пассажирского транспорта.

Безопасность – наш главный приоритет, поэтому на начальном этапе эксплуатации автономных трамваев на борту будет постоянно находиться водитель-испытатель, – подчеркнул Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ.

Ранее сообщалось, что первый трамвай без водителя, перевозящий пассажиров, будет запущен в сентябре 2024 года.

Трамвай, который в настоящее время работает в тестовом режиме без пассажиров на маршруте № 10, уже проехал около 400 километров (около 250 миль) без аварий и технических неисправностей.

Появление автономных трамваев – это значительный шаг вперед в развитии городского транспорта, открывающий дорогу инновационным решениям в Москве и за ее пределами.

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