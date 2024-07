В этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице продолжается благоустройство набережных реки Яузы.

«В течение нескольких лет занимаемся поймой и набережными реки Яузы. Вначале делали в верховьях, парковые территории, особо охраняемые. Это огромная работа, которую мы проводили последние лет пять. Вот дошла очередь до впадения Яузы в Москву-реку, укрепления набережных, их ремонта и создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов и автомобилистов. Набережные реки Яузы комплексно не реконструировались где-то лет 30–40. Конечно, они пришли в достаточно неприятное состояние: разрушенные бордюры, кривые тротуары, непонятная траектория, география самой проезжей части. Поэтому все это комплексно, от дома до дома, решили реконструировать», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра работ по благоустройству.

По его словам, в этом году планируется благоустроить около 20 километров набережных реки Яузы. В результате они станут более комфортными.

Яуза — вторая по величине река Москвы. Она протекает в северо-восточной и центральной частях города. Ее общая длина составляет 48 километров, из которых около 28 — в границах столицы. Исток Яузы находится в болотах на территории Лосиного Острова, устье — в центре Москвы у Большого Устьинского моста.

В 1930-е годы значительную часть русла Яузы оформили гранитными набережными. Там были узкие тротуары, проезжая часть на переходах плохо освещалась. Однако в этом году приведут в порядок около 20 километров гранитных набережных реки. В результате москвичи и гости города получат комфортное пространство для прогулок. Изменится также транспортная схема на большей части набережных: специалисты расширят тротуары за счет оптимизации проезжей части.

Планируется также организовать двустороннее движение и изменить схему движения пассажирского транспорта на Подгорской и Устьинской (частично) набережных. Это позволит увеличить их пропускную способность, включая перекрестки с Яузской улицей и Котельнической набережной.

Во время благоустройства отремонтируют 244 тысячи квадратных метров проезжей части, 160 тысяч квадратных метров пешеходных тротуаров, заменят 91 тысячу погонных метров бордюрного камня. Специалисты разобьют 156 тысяч квадратных метров газона, заменят 947 опор наружного освещения, сделают свыше 60 новых пешеходных переходов. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют более чем 200 опорами контрастного освещения. Кроме того, появится 15 современных остановок наземного городского общественного транспорта и 28 стел пешеходной навигации. Специалисты также установят более 600 лавочек и урн на пешеходных тротуарах, создадут 152 велопарковки, отремонтируют четыре автодорожных и столько же пешеходных мостов.

«Закончить планируем до октября. В прошлые годы мы благоустроили порядка 70 километров набережных Москвы-реки. Эта работа продолжается, и в текущем году приведем в порядок еще больше 27 километров», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сейчас на набережных проводятся работы по повышению эстетической привлекательности. Речь идет о пескоструйной очистке бетонных стен, ремонте швов карнизного камня, перекладке гранитных ступеней на лестничных сходах, замене чугунного ограждения.

Завершить благоустройство набережных Яузы планируют в третьем квартале 2024 года. В результате москвичи получат новые возможности для отдыха и прогулок у воды.

Набережные Москвы-реки

С 2010 по 2023 год в городе благоустроили 68 километров 42 набережных Москвы-реки. В прошлом году привели в порядок Воробьевскую набережную с Аллеей Спортивной Славы на Воробьевых горах, набережную вдоль Южного речного вокзала и Пресненскую набережную неподалеку от делового центра «Москва-Сити». Общая протяженность благоустроенных участков — четыре километра.

В планах на этот год — благоустройство семи объектов. Речь идет о Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулками, участке от МКАД до Строгинского моста, прибрежных территориях Большого и Малого Строгинских затонов, Серебряного бора, а также Пушкинской набережной в Парке Горького и Коломенской набережной (музей-заповедник «Коломенское»). Кроме того, специалисты планируют укрепить берега рядом со стадионом «Спартак».

Общая протяженность этих территорий — 27,2 километра.

Планы благоустройства на 2024 год

В 2024 году планируется благоустроить свыше 2,5 тысячи объектов. Среди них — Парк Горького, парк «Сокольники» и музей-заповедник «Коломенское». Во всех них продолжается первый этап работ. Также приведут в порядок набережные Яузы и 20 крупных общественных пространств в центре и других административных округах, включая Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Большого и Малого Строгинских затонов. Кроме того, благоустроят участки парка «Яуза» вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (работы уже на втором этапе), стадион «Локомотив», территорию Росбиотеха, сад «Аквариум» (Большая Садовая улица, дом 14), сквер около храма Преподобной Евфросинии (Нахимовский проспект, дом 8), территорию Всероссийского музея декоративного искусства (Делегатская улица, дом 3), сквер Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана перед Лефортовским дворцом и другие знаковые объекты. На улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова появятся новые трамвайные линии.

Благоустройство также ждет более 700 улиц, свыше 1,7 тысячи дворов, территории 125 объектов образования, более 20 водных объектов, включая 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото.

Уделят внимание и территориям около 41 транспортного объекта, включая 10 станций Московского метрополитена, 10 станций Московских центральных диаметров, пять транспортных хабов.

Кроме этого, специалисты установят 15 тысяч новых фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках.

