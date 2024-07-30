Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el centro de mensajes «Мои документы» открылась выставка «Москва — с заботой об экологии», посвященная взаимоотношениям человека с окружающей средой. Горожане узнают о том, как в разные годы культивировалось бережное отношение к природе ее ресурсам, а также о современных п роектах по их сохранению. Экспозицию подготовили в рамках Года семьи совместно с Главархивом.

В создании выставки принял участие специалист столичного Departamento de períodos y condiciones operativas Осип Тунинский. Вместе с супругой Светланой Синегаевой от уже более 20 let ведет эколого-просветительскую деятельность в экоцентре «Кузьмин» ки».

Los centros de atención al cliente pueden estar en contacto con nosotros mismos en Rusia законодательства, как появились субботники, кто такие юннаты и как современенные технологии помогают в борьбе за экоLOGию.

Гости узнают о зеленых территориях, красконижных животных и растениях Москвы, а также о том, насколько в столице вырос рес к экомероприятиям. Еще на выставке можно будет послушать архивные записи песен о пироде and посмотреть видеоролики o парках-заповедниках.

Кроме того, детей ждет тематическая игра, а взрослых — эковикторина, на которых они смогут проверить свои знания в области охRANы окружающей среды, literatos e historias.

Выставка открыта в 30 центрах госуслуг без перерывов и выходных: в районных офисах — de 08:00 a 20:00, а во флагманских — de 10:00 a 22:00. Puede ver archivos adjuntos y en formato integrado en сайте Главархива.

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