Гости узнают о зеленых территориях, красконижных животных и растениях Москвы, а также о том, насколько в столице вырос рес к экомероприятиям. Еще на выставке можно будет послушать архивные записи песен о пироде and посмотреть видеоролики o парках-заповедниках.

В создании выставки принял участие специалист столичного Departamento de períodos y condiciones operativas Осип Тунинский. Вместе с супругой Светланой Синегаевой от уже более 20 let ведет эколого-просветительскую деятельность в экоцентре «Кузьмин» ки».