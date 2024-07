В ЦАО модернизировали коммуникационный коллектор «Зубовский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали коммуникационный коллектор «Зубовский» в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, уделяется особое внимание. Провели модернизацию коллектора “Зубовский”, проложенные в нем коммуникации обеспечивают теплом, электричеством и услугами связи жителей районов Хамовники и Арбат. Работы позволили продлить срок безопасной эксплуатации сооружения», — рассказал Петр Бирюков.

Модернизацию провели в несколько этапов. Специалисты восстановили несущую способность строительных конструкций и заменили электрооборудование. Кроме того, обновили системы вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Дополнительно установили более 30 современных видеокамер и новые энергосберегающие осветительные приборы.

Коллекторное хозяйство столицы — уникальная подземная система, не имеющая аналогов в мире по размерам, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Ее общая протяженность превышает 815 километров.

34 километра коллекторной сети капитально отремонтируют в столице

https://www.mos.ru/news/item/141860073/

