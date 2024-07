В программе «Играй в Москву» появился новый семейный маршрут, посвященный транспорту

Source: MIL-OSI Russian Language News

В программе «Играй в Москву» появился новый тематический маршрут «Стань хранителем времени». Он позволит юным пассажирам и их родителям узнать много нового о городском транспорте и интересно провести время всей семьей. Маршрут разработал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе с Комитетом по туризму города Москвы.

«По поручению Сергея Собянина мы организуем больше мероприятий, где пассажиры могут поближе познакомиться с работой городского транспорта. Совместно с Мостуризмом разработали познавательный маршрут для детей. Приглашаем поучаствовать юных москвичей и гостей столицы, а также их родителей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря новому маршруту семьи с детьми узнают о ценности времени для транспортной системы и почему миссия работников московского транспорта так важна для города. Ребенок научится водить поезд, найдет спрятанныхрыцарей и разработает дизайн вагона метро.

Маршрут «Стань хранителем времени» начинается в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Деловой центр». Всего на его карте отмечено 26 точек: это транспортные объекты, среди которых детский павильон московского транспорта, а также достопримечательности столицы.

По QR-коду на карте можно получить больше информации о маршруте: узнать интересные факты и увлекательные истории, например о сталинской высотке и старом Арбате, а также поближе познакомиться с историей метро и транспортными профессиями. Участники смогут присоединиться к квесту и викторине, посвященной столичному транспорту, проекта «Активный гражданин», а также узнать подробнее об образовательно-туристическом проекте «Город открытий».

Новый тематический маршрут позволит родителям и детям лучше узнать друг друга во время обсуждения заданий, потренировать мышление и расширить кругозор. После его прохождения и выполнения всех заданий юного пассажира на финише в павильоне московского транспорта ждет сувенир. Дополнительную информацию можно узнать на сайте программы «Играй в Москву».

