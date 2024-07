В НГУ впервые проходит Традиционная молодежная летняя школа «Управление, информация и оптимизация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Вчера в Новосибирском государственном университете открылась Традиционная молодежная летняя школа «Управление, информация и оптимизация» им. Б. Т. Поляка. Мероприятие будет проходить с 29 июля по 2 августа. Участники смогут послушать доклады от ведущих ученых в области оптимизации, оптимального управления, статистики и машинного обучения, приобрести новые знакомства и единомышленников, а также представить свои научные труды на Постерной сессии. Ранее летняя школа всегда проходила в европейской части страны, но в этом году впервые посетила сибирский регион.

Организаторами проекта в этом году выступили Московский физико-технический институт, Институт искусственного интеллекта МГУ и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ. Ключевыми направлениями школы стали: оптимальное управление, дискретная и непрерывная оптимизация, статистика, машинное обучение и приложения, математическое моделирование и оптимизация исполнения запросов для реляционных и векторных баз данных.

Для участия в летней школе студенты должны были представить резюме и мотивационное письмо, некоторые из них готовили свои работы для постерной сессии, которая состоится в рамках мероприятия 1 августа.

Как рассказал профессор МФТИ, ректор «Университета Иннополис» Александр Гасников – лектор и куратор школы — у мероприятия славные традиции: еще в советские времена была такая школа для оптимизаторов страны. Тогда ее организовал российский математик, академик АН СССР и ВАСХНИЛ Никита Николаевич Моисеев. На этой школе собирались ведущие специалисты в области оптимизации и чистых методов оптимизации.

В 2000-х годах к традициям советской школы, уже на новом историческом этапе, вернулся Борис Теодорович Поляк — один из родоначальников чистых методов оптимизации. В 2008 году он, будучи сотрудником Института проблем управления, организовал первую такую школу со своей ученицей Еленой Грязиной, назвав ее Традиционной математической школой.

— Это замечательно, что у нас есть такие традиционные предметные школы, и на них выросло не одно поколение оптимизаторов, известных в России и мире. Это хорошая возможность для сибирских специалистов, которые увлекаются оптимизацией, плотно пообщаться со специалистами со всей страны, в том числе с ребятами, которые занимаются серьезными приложениями оптимизации в индустрии, например, делают GigaChat. На эту школу приехал Сергей Марков — один из руководителей таких промышленных направлений в Сбере, связанных с развитием больших языковых моделей. То есть это не только про чистую науку, но и про людей, которые своими руками делают отечественные аналоги ChatGPT, — рассказал профессор МФТИ, ректор «Университета Иннополис» Александр Гасников.

— Школа, конечно, уникальна тем, что в ней участвуют выдающиеся специалисты и исследователи из сферы искусственного интеллекта. Логично проводить эту школу в Академгородке, потому что здесь присутствуют крупные научные школы в области методов оптимизации и искусственного интеллекта, сложившиеся в Институте математики имени С. Л. Соболева, Институте систем информатики имени А.П. Ершова, Новосибирском государственном университете.

Мероприятие дает возможность пообщаться с ведущими экспертами в области оптимизации искусственного интеллекта, со студентами из разных регионов и найти для себя новые темы для размышлений и исследований. Как правило, после таких встреч появляются новые сотрудничества, индустриальные проекты, целые серии научных работ. В этом большая ценность таких мероприятий, — отметил старший научный сотрудник Института систем информатики имени А.П. Ершова СО РАН Денис Пономарев.

Для участников будут организованы лекции от ведущих экспертов Центра искусственного интеллекта AIRI, Сбера, Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН, Института искусственного интеллекта Московского государственного университета, Московского физико-технического института, Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирского государственного университета, Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, «Университета Иннополис», Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также будет представлен отдельный трек по методам оптимизации для баз данных.

Подробная программа мероприятия представлена на сайте: https://ssopt.org/.

