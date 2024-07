Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В 2024 году онлайн-кампус НИУ ВШЭ окончили 544 студента магистратуры по 12 разным направлениям — от психологии до искусственного интеллекта. Это стало рекордным показателем среди российских вузов, ведущих обучение в онлайн-формате. Выпускники получили дипломы о высшем образовании на торжественной церемонии в Москве. Несмотря на то что учились студенты в онлайн-формате, выпускной для них прошел очно. Всех выпускников пригласили в «физический» кампус НИУ ВШЭ в Москве, чтобы они могли лично получить свои дипломы в торжественной обстановке, а также увидеться со своими однокурсниками и преподавателями.

Виктория Ширяева, выпускница онлайн-магистратуры «Искусственный интеллект» «Кажется, что два года — это мало, но на самом деле эти два года были очень насыщенными. С одной стороны, испытываешь облегчение, с другой стороны — грусть, потому что огромный путь обучения закончился. Онлайн-формат позволяет и работать, и учиться одновременно, что очень классно, особенно когда ты учишься в магистратуре, потому что ты уже взрослый, хочется получать опыт и при этом учиться».

Анна Ляхова, выпускница онлайн-магистратуры «Прикладная социальная психология» «Я наслаждалась моментом, но предвкушала сегодняшний день, поэтому меня переполняют эмоции, вдохновение от нового пути, который предстоит в психологии. Каждый раз, когда у нас начиналась новая дисциплина, это было действительно очень волнительно: сейчас мы получим новые знания. Многих я увидела сегодня первый раз, но у нас сложились невероятно теплые, настоящие дружеские отношения — не просто онлайн-учеба, а прямо дружба».

Георгий Крючков, выпускник онлайн-магистратуры «Экономический анализ» «Программа, которую я окончил, дает актуальные знания. Круто, что вуз фактически соответствует тем запросам, которые формирует рынок». В 2024 году онлайн-кампус НИУ ВШЭ выпустил 544 студента магистратуры, которые учились на 12 разных программах — от психологии до искусственного интеллекта. Это наибольшее число выпускников онлайн-магистратур среди российских вузов. «Это первый такой большой выпуск для студентов, которые обучались в онлайн-формате, не только в Вышке, но и во всей России, — говорит проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. — Мы планируем продолжить развитие этого направления, поэтому рассчитываем, что в дальнейшем абитуриентов, которые будут выбирать образование в онлайне, будет становиться все больше». Образование в онлайн-формате — важное направление развития для университета. «Мы видим, что на него из года в год растет спрос, и отвечаем на это — запускаем новые курсы и программы», — отмечает Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ. В этом году можно поступить на онлайн-программы бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям: компьютерные науки, дизайн, юриспруденция, экономика и финансы, менеджмент, маркетинг и коммуникации, урбанистика и другие. Всего в 2024 году прием ведется на 33 программы онлайн-бакалавриата и онлайн-магистратуры. «Также на некоторых программах появилась вариативность: можно поступить как на онлайн-, так и на офлайн-трек», — добавляет Юлия Ремезова. Вышка Онлайн — пятый кампус Высшей школы экономики, который был запущен в 2023 году. Он объединил онлайн-программы бакалавриата, магистратуры, дополнительного профессионального образования, а также курсы и специализации. Сегодня они доступны студентам из любой точки мира.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/947419801.html

MIL OSI