Восемь аспирантов Политеха будут получать новую президентскую стипендию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора на назначение новой стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Она учреждена Указом «О стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» 27 ноября 2023 года.

Стипендия назначается на срок до четырёх лет, её размер — 75 000 рублей ежемесячно. Выплата производится сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок и премий.

Всего на конкурсный отбор поступило более 4,7 тысячи заявок. Победителями стали 500 аспирантов и адъюнктов, в том числе восемь — из Политеха.

Президентскую стипендию будут получать:

аспиранты ИБСиБ Дарья Антонова (лаборант-исследователь лаборатории молекулярной микробиологии), Евгений Герасимов и Анастасия Раковская (инженеры-исследователи лаборатории молекулярной нейродегенерации и лаборатории анализа биомедицинских изображений и данных);

аспирант ИКНК Данила Ерёменко (инженер-исследователь лаборатории «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования» ПИШ СПбПУ);

аспирант ИММиТ Данил Ерутин (инженер Российско-китайской научно-исследовательской лаборатории «Функциональные материалы»);

аспирант ИПМЭиТ Мария Родионова (аналитик Управления научной аттестации и подготовки кадров высшей квалификации);

аспирант ФизМеха Юлия Седова;

аспирант ИЭиТ Ратмир Устименко (инженер Высшей инженерно-физической школы и научно-исследовательской лаборатории эпитаксиальных наноструктур соединений A3B5 на кремнии, лаборант Высшей инженерно-физической школы.

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/vosem-aspirantov-politekha-budut-poluchat-novuyu-prezidentskuyu-stipendiyu/

