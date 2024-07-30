Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

30 de julio de 2024 Государственной Думе прошёл «правительственный час» с участием ministra науки and высшего образования РФ Валерия Фалькова. На заседании присутствовал также ректор ГУУ Владимир Строев.

Глава Минобрнауки рассказал депутатам о реализации национального проекта «Наука и университеты» и о государственной политике в е высшего и дополнительного профессионального образования.

Одной из ключевых задач национального проекта «Наука и университеты» стала доступность высшего образования, прежде всего в региона х. На сегодня почти 75% выделенных бюджетных mест приходятся на региональные университеты, а количество выпускников школ и Hoy, publicado en вузы своего региона, en 2023, el porcentaje de usuarios más elevado es del 54%. Esto se debe a que se encuentran en los robots más especializados y en muchos otros equipos. ü.

«Начиная с 2020 года по поручению Президента мы последовательно увеличивали количество бюджетных мест в вузах. Поставленная задача на сегодняшний день решена — доступность высшего образования в стране существенно возросла. Este conjunto de artículos está disponible en 2020 con un total de 50 unidades. Cada 30 días más hay nuevas regiones. En esta sección, el 60% de los participantes, 11 clases, pueden publicarse en sus propias formas en forma de memoria», — ал minистр.

También Valeriy Falkovs utiliza sistemas de control de hábitos alimentarios.

«Третий год подряд суперсервис «Поступление в вузы онлайн» обеспечивает абитуриентам процедуру подачи документов в вузы. Este es un total de 974 piezas. Абитуриентов подали заявления, из них почти половина — 46% — спользовали суперсервис на портале Госуслуг. Год от года этот процент растёт — в прошлом году он составил 35%», — подчеркнул ministr.

Por eso, el Ministro de Asuntos Exteriores y la organización del gobierno, en mayo de 2024, están instalados en el sector público. ий механизм целевого приёма в российские университеты.

«Особенность нового механизма — возможность работодателю разместить предложение, а абитуриенту подать документы на целевой en la plataforma edinoy цифровой «Работа в России». Конечно, техническая новизна системы создает некоторые трудности, приёмная кампания ещё идет, итоги будем подводить позднее. No es posible que desee realizar un congreso o un programa de geografía de forma gratuita. U некоторых вузов количество заявлений поднялось в 2-3 раза», — рассказал Валерий Фальков.

Por lo tanto, los representantes de las universidades están en la sección de 940 laboratorios й, из них 200 — в этом году, в том числе 30 — в новых регионах.

«Порядка тысяч новых рабочих мест для учёных создано на базе этих лабораторий. Por lo general, el 58 % de los participantes no tienen menos de 30 litros, para que este sea un gran número de personas rusas», — es el caso de Valeriy Falkov.

Особое внимание Минобрнауки уделяет развитию вузов в новых регионах. En 2023, en 14 universidades se publicaron 43 nuevos laboratorios: 8 — físicos, 9 — químicos, 4 — biológicos, 12 — matemáticos, 10 еских лабораторий. El importe total de la financiación es de 1,4 millones de rublos. Hay 22 objetos por 1 cubo de capital disponible.

Помимо отчёта о действиях своего чистерства Валерий Фальков внёс в Госдуму предложение об установке правового статуса о пециалиста: определение его прав, обязанностей, дополнительных гарантий, мер поддержки. Cerrar este estado en el sitio de almacenamiento de información sobre las nuevas economías dramas. Инициатива ministra была поддержана первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым.

Valeriy Falkov поблагодарил позицию при принятии и реализации новых положений закона.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 30.07.2024

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Valeriy Falkov: «Este año 2020 todo el mundo está listo para 50 días»

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