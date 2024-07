Более 200 тысяч книг забронировали читатели в сервисе «Библиотеки Москвы» за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» стал более востребованным среди читателей. За шесть месяц 2024 года пользователи портала mos.ru забронировали почти в два раза больше книг, чем за аналогичный период прошлого 2023-го. Об этом, а также о полезных функциях сервиса и книжных предпочтениях горожан рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

«С каждым годом москвичи все чаще выбирают сервис “Библиотеки Москвы”, чтобы в удобном онлайн-формате находить интересные книги, бронировать их и при необходимости переносить сроки возврата. С начала 2024 года горожане забронировали в сервисе “Библиотеки Москвы” свыше 200 тысяч книг — это больше, чем за весь первый год работы сервиса. Находить интересную литературу пользователям помогает рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Среди читателей популярны романы и повести Шарлотты Бронте, Эриха Марии Ремарка, Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, Габриеля Гарсиа Маркеса и других авторов. Кроме того, москвичи обращаются к книгам по саморазвитию, психологии, а также к научной литературе.

С помощью интерактивной карты сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru горожане могут найти ближайшие к дому, месту работы или учебы библиотеки, узнать, в какой из них есть в наличии нужное издание, и ознакомиться с новинками библиотечных фондов. Кроме того, есть афиша ближайших мероприятий: их анонсы публикуют в разделе «События в библиотеках» на главной странице сервиса.

Прошлым летом в сервисе появилась рекомендательная система на основе нейросети. Она анализирует информацию о том, какие книги пользователь бронировал, просматривал и добавлял в раздел «Избранное», и предлагает персональную подборку изданий, основанную на его интересах. Ознакомиться с ней можно в разделе «Вам может понравиться».

Также в сервисе регулярно публикуют тематические подборки литературы. Их ежемесячно обновляют. Подборка «В поисках внутреннего спокойствия» подойдет тем, кто хочет отвлечься от тревожных мыслей и получить разумный совет. Желающие узнать больше о воспитании детей могут обратиться к подборке «Слушать и слышать ребенка». Есть книги по рисованию, издания для любителей кино, список литературы для внеклассного чтения, подготовленный московскими педагогами, и другое. Отдельные подборки посвящены произведениям русских классиков Антона Чехова, Льва Толстого, Владимира Набокова, Михаила Булгакова и других, а также зарубежных писателей Виктора Гюго, Джека Лондона, Томаса Манна, Эрнеста Хемингуэя, Теодора Драйзера.

Понравившуюся книгу можно забронировать в ближайшей библиотеке, в которой она есть в наличии. В течение трех дней издание подготовят к выдаче. Чтобы его забрать, у читателя также есть три дня. В личном кабинете пользователя можно найти информацию обо всех забронированных книгах, узнать дату их возврата или продлить срок пользования ими.

Чтобы забронировать книгу или продлить срок хранения, необходимы стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет.

