Ближе к звездам: в Музее космонавтики откроется планетарий

1 августа в Музее космонавтики откроется планетарий. Там оборудовали купольный экран, установили кресла и сделали выставочный зал. Здесь будут проводиться образовательные программы, а также интерактивные мероприятия, посвященные космонавтике и астрономии. Вход в планетарий расположен в первом зале музея «Утро космической эры».

В планетарии Музея космонавтики можно будет узнать об истории астрономии, загадках черных дыр и жизни самой известной звезды — Солнца. Главной особенностью репертуара станут фильмы в формате 3D. Показывать их планируют с началом учебного года. Билет можно приобрести в кассе.

В планетарии регулярно будут проходить выставки художников-космистов. Экспозицию собираются обновлять раз в полгода. Первыми представят картины художника Бориса Смирнова-Русецкого в рамках выставки «При свете звезд».

Кроме того, музей подготовил цикл лекций об астрономии и космических открытиях. Посетить их можно по билетам и после предварительной регистрации.

Уже в этот четверг, 1 августа, в планетарии начнется программа «Ближе к звездам», участникам которой расскажут формировании Солнечной системы и о том, как современные космические аппараты позволяют все больше узнавать о бескрайних просторах Вселенной.

С 1 по 3 августа у главного входа состоятся астрономические наблюдения, а в экспозиции посетители смогут пройти онлайн-квест. Узнать подробнее о мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на сайте музея.

Музей космонавтики в Москве — один из крупнейших научно-технических музеев России. Он был открыт в 1981 году в стилобате монумента «Покорителям космоса» и входит в тройку самых посещаемых музеев, подведомственных столичному Департаменту культуры.

Экспозиция представлена в восьми выставочных залах. Коллекция музея насчитывает более 100 тысяч предметов. Среди них образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, марки, монеты, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и графические работы.

