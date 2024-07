«Башнефть» установила новый рекорд при бурении скважины

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») установила новый рекорд суточной проходки при бурении горизонтальной скважины в Республике Башкортостан.

С начала 2024 года максимальная скорость суточной проходки возросла более чем на 200 метров (с 444 до 647). Это самый высокий показатель среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе. Данный результат особенно значим, учитывая особенности строения пород Урало-Поволжья, где процесс бурения существенно затруднен.

Увеличение скорости бурения в 2024 году достигнуто за счет повышения эффективности работы буровых и сервисных бригад, а также оптимизации режимов работы бурового оборудования.

Важным фактором повышения надежности и скорости организации бурения в Башкирии является полный переход «Башнефти» на отечественный, преимущественно собственный, сервис. Свыше 70% работ ведет собственная сервисная буровая компания.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания планомерно внедряет новые технологические решения по всей цепочке производственной деятельности.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны. Ведет свою деятельность с 1932 года. Осуществляет добычу, переработку нефти и газа. Накопленная добыча приближается к отметке в 1,9 млрд тонн нефти.

30 июля 2024 г.

