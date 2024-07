Бассейны под открытым небом пользуются популярностью у москвичей — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бассейны под открытым небом стали популярны среди жителей и гостей столицы. За два летних месяца их посетили более 500 тысяч человек.

«Всего в городе работает свыше 20 зон отдыха с открытыми бассейнами — городские и частные. Воду в них фильтруют и подогревают. Площадки оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками, душевыми, кафе, пунктами проката», — сообщил Сергей Собянин.

Отдохнуть у воды москвичи могут на девяти городских природных территориях. Летние бассейны открыты в ландшафтном парке «Митино», парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», 50-летия Октября, «Дубки», «Фили», «Серебряный бор» и «Москворецкий» (на берегу Строгинского затона).

«В прошлом году бассейны появились в пяти парках и на двух фестивальных площадках. Это стало ярким событием лета — отдых у воды очень понравился горожанам. Поэтому в текущем сезоне мы увеличили количество бассейнов и открыли их в девяти парках и на 12 фестивальных площадках», — добавил Мэр Москвы.

Бассейны под открытым небом работают на 12 площадках цикла городских фестивалей «Московские сезоны» в разных районах города. Они расположены по адресам: пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Южное Медведково), Вешняковская улица, дом 16 (Вешняки), сквер у Гольяновского пруда (Гольяново), проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23 (Свиблово), сквер у станции метро «Некрасовка» (Некрасовка), улица Перерва, владение 52 (Марьино), Ключевая улица, владение 22 — у станции метро «Алма-Атинская» (Братеево), улица Теплый Стан, владение 1б (Теплый Стан), Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4 (Тропарево-Никулино), пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской (Куркино), Коптевский бульвар, владение 18 — парк «Бригантина» (Коптево), и бульварная зона 16-го микрорайона (Крюково). Кроме того, зоны отдыха с бассейнами есть на Северном речном вокзале, в парке развлечений «Остров мечты», в спортивных комплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

Возле бассейнов есть медицинские посты и спасательные вышки. Места для купания оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, которой нет аналогов в мире. Убирают бассейны после каждого сеанса. Температура воды постоянно контролируется. Во взрослой чаше она не превышает 29–30 градусов, а в детской — 31 градуса.

Правила посещения городских бассейнов

Для посещения бассейнов, расположенных в парках и на фестивальных площадках, нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. Оплатить вход можно на месте. Билеты в другие бассейны приобретаются в кассах или на их сайтах — там же можно ознакомиться с правилами посещения.

Гостям городских бассейнов доступны четыре сеанса. Первый длится с 09:00 до 10:30, второй — с 11:00 до 14:00, третий — с 14:30 до 17:30, а четвертый — с 18:00 до 21:00. В плохую погоду бассейны могут не работать.

При посещении зоны отдыха нужно взять документ, подтверждающий возраст. Находиться в бассейнах могут взрослые и дети старше трех лет. Дети до 14 лет должны купаться под присмотром взрослых.

В стоимость билета включается пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и индивидуальным шкафчиком для хранения личных вещей. В пунктах проката можно арендовать полотенца, приобрести одноразовые тапочки и надувные нарукавники.

