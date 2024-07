Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Бриф Альфа-Банка. Тема — Игра про искусство.

Задача — разработать прототип игры про искусство в любом жанре и формате. В игре клиент получает деньги и какие-то новые знания. Банк, со своей стороны, получает более активного клиента в приложении.

Механика игры должна быть очень простой, не требующей от клиента много времени и усилий, и при этом такой, чтобы возвращать клиента в игру каждый день. Игра встраивается в приложение Альфа-Банка через вебвью, а в интернет-банке — открывается в отдельной вкладке браузера. Узнаваемые элементы Альфа-Банка должны присутствовать в дизайне игры, однако в то же время она должна оставаться визуально самостоятельной.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://design.hse.ru/news/3996

MIL OSI