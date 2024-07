Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

14 sierpnia o godzinie 19.30 na Powązkach Wojskowych pod Pomnikiem Poległych w 1920 r. odbędzie się tradycyjny capstrzyk połączony z odczytaniem apelu pamięci. Będzie to okazja do zadumy nad pamięcią o żołnierzach poległych w obronie wolnej Polski i wyrażenia wdzięczności za ich ofiarę.

15 sierpnia w południe, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, żołnierze jak co roku oddadzą hołd bohaterom podczas uroczystej odprawy wart.

Oh dios. 14.00 (15.08. czwartek) zapraszamy na warszawską Wisłostradę, na wyjątkową defiladę, w której weźmie udział ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, zapowiedzianych jest 56 po cztów sztandarowych. Będzie obecnych ponadto blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Towarzyszyć im będzie niemal 80 statków powietrznych i 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego:

K2 Czarna Pantera – koreański czołg nowej generacji

KRAB – samobieżna 155 mm armatohaubica produkowana w Polsce

KLESZCZ – wóz rozpoznawczy

RAK – calibre samobieżny moździerz 120 mm

K9 Thunder – precyzyjna i skuteczna koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym

ROSOMAK – kołowy transportador opancerzony krajowej produkcji

M1A1 Abrams –czołg zmodyfikowany na potrzeby Wojska Polskiego

HIMARS – wyrzutnia rakietowa

ŻMIJA – lekki pojazd wykorzystywany przez żołnierzy pododdziałów rozpoznawczych

Sistema PATRIOT – zestaw obrony powietrznej średniego zasięgu

Sistema MAŁA NAREW – przeciwlotniczy zestaw rakietowy do zwalczania zagrożeń na niedużych wysokościach

BWP Borsuk – polski bojowy wóz piechoty

BAOBAB-K – zautomatyzowany polski pojazd minowania narzutowego

BLACK HAWK – śmigłowiec wielozadaniowy, wykorzystywany do transportu i wsparcia pola walki

FA-50 FIGHTING EAGLE – lekki samolot bojowy

Tego dnia zapraszamy także do Muzeum Wojska Polskiego na warszawską Cytadelę, gdzie w godz. 10.00 – 18.00 odbędzie się pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym sprzętu armii sojuszniczych. Na scenie wystąpią artyści-amatorzy działający w klubach wojskowych Dowództwa Operacyjnego RSZ w Warszawie, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.

Tego dnia zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Swoje umiejętności można będzie sprawdzić przemierzając saperski tor przeszkód, pokonując sportowy tor sprawnościowy czy celując w strzelnicy kontenerowej ZM Tarnów. Zapraszamy również do naszych punktów informacyjnych, gdzie będzie można zapoznać się ze specyfiką służby jednostek. Nie zabraknie stoisk promocyjno – informacyjnych, m.in. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa czy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego oraz wszystkich uczelni wojskowych. Najmłodszym gwarantujemy świetną zabawę w strefie zabaw, a koneserów wojskowej grochówki zapraszamy do kasyna na poczęstunek. Będą tez filmy w kinie letnim.

Polecamy także zajrzeć na stoiska naszych partnersów: Poczty Polskiej, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego i przychodni CEPELEK oraz zachęcamy do oddania krwi w ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

17 sierpnia br. przed budowaną obecnie siedzibą Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie odbędzie się plenerowa część obchodów Święta Wojska Polskiego. Zapraszamy na pokaz współczesnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego przygotowany przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej. Będą także występy orkiestry wojskowej. Stoiska informacyjno – promocyjne przed muzeum zaprezentują jednostki Dowództwa Garnizonu Warszawa i instytucje wojskowe, muzea i uczelnie wojskowe.

A już w sobotę 3 sierpnia w Muszynie ( amfiteatr Zapopradzie), 4 sierpnia ( Amfiteatr Miejski im. Louisa Armstronga) rozpoczniemy cykl koncertów w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Wojskowych. W miejscowościach w całym kraju wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz wybrane orkiestry wojskowe. Final wydarzenia odbędzie się 28-29 września 2024 r. w Varsovia.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

