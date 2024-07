29.07.2024 Przekazanie listy kandydatów na Sędziego ETPC do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Na liście kandydatów znalazły się następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Pani Anna Adamska-Gallant Pani Małgorzata Wąsek-Wiaderek Pan Adam Wiśniewski Kandydaci zostali wybrani przez Zespół do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zostali oni pozytywnie zaopiniowani przez Panel Doradczy Ekspertów Rady Europy do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W dniu 23 lipca 2024 r. zostało zorganizowane publiczne wysłuchanie kandydatów w Senacie RP z udziałem m.in. parlamentarzystów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli zawodów prawniczych. Na posiedzeniu w dniach 16-17 września 2024 r. lista zostanie rozpatrzona przez Komisję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów ETPC. Jeśli Komisja uzna, że ​​lista spełnia wymogi proceduralne i merytoryczne, przeprowadzi przesłuchania kandydatów. W takim przypadku wyboru nowego sędziego z listy kandydatów dokona Zgromadzenie Parlamentarne na sesji plenarnej w dniach 30 września – 4 października 2024 r.

Przekazanie listy kandydatów na Sędziego ETPC do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy29.07.2024 W dniu 29 lipca 2024 r. Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przekazał Sekretarz Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy listę trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.