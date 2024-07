29.07.2024 Pierwsze międzyresortowe konsultacje polsko-amerykańskie nt. przeciwdziałania nadużyciom w wykorzystywaniu komercyjnych narzędzi szpiegowskich

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Po stronie amerykańskiej w skład delegacji weszli przedstawiciele Białego Domu – Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Departamentu Stanu, Departamentu Skarbu oraz Departamentu Handlu, a po stronie polskiej przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas konsultacji strona amerykańska zaprezentowała genezę inicjatywy, a także dotychczas podjęte działania na rzecz realizacji jej celów. Strona polska wyraziła zainteresowanie amerykańskimi analizami, doświadczeniami i konkretnymi rozwiązaniami w kwestii przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystywaniu komercyjnych narzędzi szpiegowskich, a w szczególności w zakresie stosowania takich instrument ów jak zmiany regulacyjne, kontrola eksportu czy sankcje. Konsultacje będą kontynuowane w formacie dwustronnym, a także w ramach koalicji państw-sygnatariuszy Wspólnego Oświadczenia. Planowane są również działania na forach międzynarodowych, w tym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, promujące konieczność ochrony wartości demokratycznych, praw człowieka i swobód obywatelskich.

Przystąpienie RP do „Wspólnego oświadczenia na rzecz przeciwdziałania proliferacji i nadużywania komercyjnych narzędzi szpiegowskich”

Z rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego i za zgodą Premiera Donalda Tuska Polska przystąpiła do politycznej inicjatywy rządu Stanów Zjednoczonych na rzecz kontroli wykorzystania komercyjnych narzędzi szpiegujących w cyberprzestrzen i w związku z coraz bardziej powszechnym wykorzystywaniem tego rodzaju technologii w sposób podważający wartości i zasady demokracji. Inicjatywa ta została ogłoszona w marcu 2023 r., a w gronie pierwotnych sygnatariuszy znalazły się, obok Stanów Zjednoczonych, Australia, Dania, Francja, Kanada, Kostaryka, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Podczas sesji ministerialnej Szczytu Demokracji w Seulu na specjalnym spotkaniu poświęconym tej tematyce w dniu 18 marca podsekretarz stanu w MSZ Robert Kupiecki oficjalnie ogłosił przystąpienie Polski do inicjatywy „Wspólnego oświadczenia na rzecz przeciwdziałania cji i nadużywaniu komercyjnych narzędzi szpiegujących” (Declaración conjunta sobre los esfuerzos para contrarrestar la Proliferación y uso indebido de software espía comercial). Tego dnia przystąpienie do inicjatywy ogłosiły także Finlandia, Irlandia, Japón, Niemcy i Republika Korei.

Państwa sygnatariusze Wspólnego Oświadczenia prowadzą współpracę obejmującą regularne konsultacje. Promują także działania, zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami prawnymi, mające na celu ochronę praw i swobód obywatelskich w tym kontekście oraz wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego i rządowych systemów informacyjnych. Współpraca z partnersami międzynarodowymi w ramach Wspólnego Oświadczenia będzie także wspierać kształtowanie i implementację norma i standardów dotyczących wykorzystywania technologii w cyberprzestrzeni w sposób odpowiedzialny, praworządny gwar antujący przestrzeganie praw człowieka. Polska zdecydowanie popiera zobowiązania polityczne, a także proponowane działania sygnatariuszy Wspólnego Oświadczenia na rzecz przeciwdziałania rozpowszechnianiu i niewłaściwemu wykorzystywaniu komercyjnych narzędzi szpiegujących za, równo przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe. Podjęcie regularnej współpracy z najbliższymi sojusznikami w ramach amerykańskiej inicjatywy przyczynia się do kształtowania bezpiecznego porządku międzynarodowego, opartego na rządach prawa, poszanowaniu praw obywatelskich i wartości .

