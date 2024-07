Этот день в истории Политеха: 29 июля — 4 августа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какими событиями отмечен в истории Политеха переход из июля в август, узнаете из нашего спецпроекта к 125-летию университета.

30 июля 1972 года состоялся пуск Красноярской ГЭС. Первым главным инженером проекта был выпускник Политеха, Герой Социалистического Труда Николай Александрович Филимонов.

Николай Филимонов окончил Петроградский политехнический институт в 1921 году. После этого работал на машиностроительном заводе в Москве, затем был старшим техником на строительстве Волховской ГЭС, старшим прорабом на строительстве Балахнинского бумажного комбината, участвовал в строительстве ДнепроГЭС. В 1931 году Филимонов руководил строительством Нижне-Свирской ГЭС, одновременно возглавляя кафедру вечернего отделения гидротехнического факультета Ленинградского политехнического института. Под его руководством строились также Верхне-Свирская и Юрюзанская ГЭС. С 1938 года Филимонов работал в институте «Гидропроект», где впоследствии стал главным инженером.

В 1949 году Филимонова назначили заместителем главного инженера Главного управления строительства Волго-Донского водного пути. Канал был построен за рекордные 4,5 года. Указом Президиума ВС СССР от 19 сентября 1952 года Николай Филимонов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1959 года Николай Александрович преподавал в ЛПИ имени М. И. Калинина.

30 июля 1903 года родился Серафим Александрович Левшин, выпускник Политеха, талантливый инженер и руководитель. Он был одноклассником и другом отца известного советского поэта Андрея Вознесенского. Работал под руководством академика Г. О. Графтио, был партизаном в Великую Отечественную войну, получил медаль «За оборону Ленинграда».

Судьба связана Серафима Александровича с Политехническим институтом в 20-е годы прошлого века. Сначала он собирался поступать в Институт инженеров путей сообщения. А в Политех пошёл его друг Андрей Вознесенский. Вот как Серафим Александрович вспоминал это время: «Поехали с Андреем в Петроград. На утро отправились по своим институтам. Устроился в общежитии, но пока без матраса, ознакомился с селедочным меню в столовой, обежал весь институт (целый квартал). <...> Занятия еще не начинались, и через несколько дней меня вызывают к ректору и говорят, извинившись, что вакансий оказывается нет, и предлагают на год перейти в политехнический на инженерно-строительный факультет, где такая же программа „и вы без потери времени через год перейдете к нам“. Я охотно согласился, тем более, что там у меня друг, и уж, наверное, дадут матрас. Так я оказался в политехническом, и у меня ни разу не возникла мысль о переходе в путейский, а позднее я усматривал в этом благоприятствующий перст судьбы».

Профессия, которую выбрал Серафим, стала его судьбой. Между апрелем 1929 и февралем 1931 года Левшин запатентовывает своё первое изобретение «Затвор для гидротехнических сооружений». До 1931 года он работал ассистентом по курсу плотин на факультете водного хозяйства ЛПИ. Одновременно трудился в управлении Свирьстроя и на строительстве Нижне-Свирской ГЭС.

С 1942 года Серафим Александрович был начальником участка специальной конторы № 2 треста «Гидромонтаж», главным инженером треста «Свирьстрой» по восстановлению Волховской ГЭС. Под его руководством во время Великой Отечественной войны под бомбежками и артобстрелами удалось дать электричество в осаждённый Ленинград.

В 1944–1949 годах Серафим Александрович был начальником треста «Свирьстрой» по восстановлению Нижне-Свирской ГЭС. В 1949–1955 годах Левшин занимал должность главного инженера управления строительства Нарвской ГЭС. В 1955–1961 годах Левшина назначили на должность главного инженера управления строительства Каунасской ГЭС на реке Неман.

Серафим Александрович руководил самыми передовыми проектами строительства гидроэлектростанций. В 1961–1966 годах он уже был главным инженером управления строительства Плявиньской ГЭС на реке Даугава в Латвийской ССР. Она оказалась самой экономичной в СССР.

31 июля 2021 года в Сяндебе прошла церемония захоронения останков 140 бойцов 3-й Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения ополченцев, погибших в этом районе и найденных поисковыми отрядами в 2020 и 2021 годах. Благодаря работе поисковых отрядов Санкт-Петербурга «Доброволец-Политех», «Патриот», «Рейд» было установлено 38 имён ополченцев. Церемония захоронения прошла на мемориале «Алёша».

1 августа 1903 года родился один из директоров Политехнического института Василий Евдокимов.

В 1924 году отдел рабфаков Главпрофобра направил Василия Евдокимова на экономический факультет Ленинградского политехнического института. Там он активно включился в общественную работу — входил в бюро коллектива ВКП (б), возглавлял его агитпроп, был председателем правления клуба, председателем бюро пролетсуда, редактором газеты «Товарищ» (“Политехник). В период 1928–1930 годов В. Г. Евдокимов, одновременно с учёбой, преподавал экономику промышленности в Выборгском рабочем университете. В апреле 1930 года он окончил экономический факультет по промышленному отделению, получив квалификацию инженера-экономиста металлопромышленности. А ещё раньше, в январе этого же года, бюро промышленного отделения предложила его кандидатуру в аспирантуру.

В 1930 году В. Г. Евдокимов принимал самое активное участие в реорганизации Ленинградского политехнического института, стал заведующим инженерно-экономического факультета образованного на базе ЛПИ Ленинградского машиностроительного института. В апреле 1931 года аспирант Евдокимов уже занимал пост заместителя директора Машиностроительного института, а в августе стал директором. К этому времени он уже получил звание доцента и был награждён двумя грамотами и благодарностью Наркомтяжпрома.

1 сентября 1934 года, уже в объединённом Ленинградском индустриальном институте, В. Г. Евдокимов стал сначала деканом инженерно-экономического факультета и заведующим кафедрой «Экономика металлопромышленности», а через два года возглавил институт.

В конце января 1937 года Москву отправилась делегация от ЛИИ во главе с Василием Евдокимовым, чтобы встретиться с председателем Совнаркома СССР, бывшим политехником Вячеславом Молотовым и наркомом тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе. Предполагалось обсудить генеральный план развития института. Ленинградцев тепло встретили, им обещали всяческую поддержку, но 18 февраля 1937 года Орджоникидзе не стало, и обстановка в стране накалилась.

Через три месяца директора Евдокимова отстранили от работы. О его дальнейшей судьбе мы писали в выпуске «Этот день в истории Политеха» от 15 июля .

4 августа 1911 года родился международный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам, шестикратный чемпион СССР, доктор технических наук, заведующий сектором Института электроэнергетики, автор изобретений, запатентованных во многих странах, Михаил Моисеевич Ботвинник.

В сентябре 1928 года Михаил поступил в ЛГУ, а в январе 1929 года перевёлся на электромеханический факультет Ленинградского политехнического института. Учителями Михаила Моисеевича были выдающиеся учёные и педагоги В. Ф. Миткевич, А. А. Вульф, А. И. Лурье.

13 августа 1932 года Ботвинник окончил Ленинградский электромеханический институт (с 1930 по 1934 год Политех был разделён на отраслевые институты — Прим. ред.) по специальности «Техника высоких напряжений» с присвоением квалификации инженера-электрика. Через несколько месяцев был зачислен аспирантом на кафедру ТВН.

В марте 1935 года за победу в международном шахматном турнире в Москве Ботвинник получил в подарок именные часы с надписью: «Победителю на международном шахматном турнире в 1935 г. в Москве аспиранту ЛИИ Михаилу Ботвиннику от Дирекции Индустриального Института и Клуба Ученых в Лесном». А от наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе Ботвинник получил легковой автомобиль. Как сказано в приказе: «за умелое сочетание хорошего качества технической учебы с мастерством в шахматной игре».

В июне 1937 года М. М. Ботвинник защитил кандидатскую диссертацию на тему «О влиянии колебаний напряжения возбуждения на малые колебания ротора синхронной машины».

В начале Великой Отечественной войны Михаил Моисеевич перешёл на работу в лабораторию профессора Ю. В. Баймакова и трудился там до сентября 1941 года. Подал заявление в военкомат, но в армию его не взяли из-за плохого зрения. Тогда он решил эвакуироваться с театром жены в Пермь, чтобы работать и помогать фронту. Перед отъездом Ботвинник сдал в фонд обороны автомобиль и фамильные золотые украшения. В Перми директор завода принял кандидата технических наук на должность инженера.

По вечерам Михаил Моисеевич писал книгу с анализом партий матч-турнира на звание абсолютного чемпиона страны, участвовал в турнирах в Москве и на Урале, давал сеансы одновременной игры в госпиталях.

Во всём мире выпускник Политеха Михаил Ботвинник известен как великий шахматист. Но одновременно он был и выдающимся учёным. Выиграв в 1948 году чемпионат мира, Михаил Моисеевич на три года отказался от шахматных турниров, чтобы написать и защитить докторскую диссертацию.

Михаил Ботвинник работал в Техническом отделе Министерства электростанций и параллельно в Центральной научно-исследовательской электротехнической лаборатории (ЦНИЭЛ). Продолжая свои исследования, он создал теорию сильного регулирования возбуждения синхронных машин — новое научное направление. Под его руководством был разработан макет регулятора, проведены эксперименты на моделях, подтвердившие его выводы. Опубликованная в 1950 году теория сильного регулирования возбуждения генераторов стала предметом докторской диссертации Ботвинника, которую он успешно защитил в 1952 году.

В 1955 году Ботвинник выдвинул идею и в дальнейшем разработал основы теории электрических машин нового типа — с продольно-поперечным возбуждением, которые получили название «асинхронизированные». Он написал и опубликовал в 1960 году первую в мире обобщающую теоретическую работу в этой области.

А также Ботвинник создал научную школу в области асинхронизированных машин, получившую мировое признание. Асинхронизированные генераторы, позволяющие повысить устойчивость и надёжность отечественной единой энергосистемы, внедрены и продолжают внедряться в России.

Начиная с 1960-х годов, Михаил Моисеевич старался использовать достижения шахматной теории для создания искусственного интеллекта, в том числе шахматных компьютеров. В конце жизни он много работал над проблемой компьютерного моделирования человеческого мышления.

Спустя 70 лет после первой победы советского шахматиста на чемпионате мира, в мае 2018 года в Политехническом университете побывал ученик Ботвинника, чемпион мира, шестикратный победитель всемирных шахматных олимпиад Анатолий Карпов. Он приехал, чтобы вместе с политехниками отметить знаменательный юбилей.

