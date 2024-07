Число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице по состоянию на 1 июля 2024 года превысило 1,7 миллиона человек. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«В Москве работает 16 процентов от всех самозанятых, зарегистрированных в России, что свидетельствует о создании в городе привлекательных условий для ведения микробизнеса. На 1 июля 2024 года их число достигло 1,73 миллиона. Доход столичных самозанятых за все время действия налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 миллиардов рублей за первые шесть месяцев этого года», — отметила Мария Багреева.

Преимущества такого режима налогообложения — простота регистрации и передача данных о полученных доходах в автоматизированном режиме. Самозанятые также не обязаны предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Налог на профессиональный доход востребован среди тех, кто не нанимает сотрудников.

Наиболее популярные виды деятельности самозанятых в Москве, указавших их при регистрации, — пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

За первые шесть месяцев 2024-го плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 60,1 миллиона чеков. Средний чек на конец июня вырос на 12 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 3351 рубля.

Выросли и налоговые отчисления: за полгода самозанятые перечислили в городской бюджет на 46 процентов больше, чем годом ранее, — 6,7 миллиарда рублей. Всего с начала действия налогового режима в бюджет Москвы поступило более 30 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Для развития карьеры, в том числе предпринимательской, в городе создали современную образовательную инфраструктуру. В Москве работает центр «Профессии будущего» на улице Щепкина (дом 38, строение 1). За три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики.

Столичные власти поддерживают начинающих предпринимателей. В центрах «Моя работа» на Шаболовке (дом 48) и «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1) перед открытием дела можно пройти профориентационное тестирование, составить бизнес-план, выбрать форму собственности, зарегистрироваться как самозанятый, индивидуальный предприниматель или открыть общество с ограниченной ответственностью, а также найти первых клиентов и получить помощь в продвижении.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) и центр занятости населения «Моя работа» с 2021 года организуют проект «Я — самозанятый». Его участники узнают, как получить статус самозанятого и развить свое дело в различных сферах — от консалтинга до туризма.

А с 2023 года при поддержке МБМ ежегодно проводится конкурс для самозанятых «Ты можешь!», где они могут рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу и как они планируют работать.

Для тех, кто хочет зарегистрироваться в качестве самозанятого или уже имеет такой статус, а также для работающего с самозанятыми бизнеса на портале mbm.mos.ru действует экосистема «Все о самозанятости от а до я». Новичкам проект помогает разобраться в нюансах этого режима налогообложения и оформить самозанятость.

От школьников до генеральных директоров: кому и как помогают в центре «Профессии будущего»

