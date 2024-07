Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» украсил улицы, скверы и площади

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве проходит ландшафтный фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы». О том, чем он удивит жителей и гостей столицы, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах. Специально для фестиваля в Москву привезли свыше 500 тысяч растений. На каждой площадке фестиваля царит своя уникальная атмосфера», — написал Мэр Москвы.

Например, сад на Манежной площади разделили на две тематические зоны — тропическую и южную. Каждая из них обладает своим колоритом. Тропический сад похож на экзотический курорт, где растут бамбуки, пальмы, банановые и лимонные деревья, фотинии и олеандры. Здесь можно отдохнуть у небольшого водоема в лаундж-зоне под деревянным навесом с белыми шторами. Южный сад напоминает о Средиземноморском побережье. Он наполнен растениями, характерными для жаркого климата. Здесь есть агавы, эуфорбии, опунции, алоэ, пальмы саговники, а также оливковые деревья. Самому старому из них более 300 лет. После завершения фестиваля экзотические растения отправятся в Московский зоопарк и ботанические сады города.

На ступенях Российской государственной библиотеки снова растут полевые травы и розы. По сравнению с прошлыми годами сад увеличился вдвое.

На улице Новый Арбат можно погрузиться в творческую атмосферу писательских дач 1930-х годов. Здесь реализовали проект «Грани Лентулова», авторы которого вдохновлялись полотнами художника-авангардиста Аристарха Лентулова. Специалисты высадили более 20 тысяч многолетних растений голубого, розового и лимонного оттенка — гортензию и шалфей, а также свыше пяти тысяч кустарников и более 70 деревьев.

Гости Московского зоопарка попадут в джунгли. Для него впервые разработали масштабный проект вертикального озеленения. На входной группе появилась карта джунглей, лесов и других природных ареалов жителей зоопарка. Для ее создания использовали более пяти тысяч ампельных растений, в том числе южные плектрантусы, пилеи и будры.

Вертикальное озеленения также украсило фасады домов на Никитском бульваре и Никольской улице.

На нескольких центральных улицах, включая Камергерский переулок, появились зеленые арки, а в Столешникове переулке — гортензии и розы.

«В этом году фестиваль шагнул и на мосты. Полукилометровый Большой Москворецкий сегодня тоже утопает в петуниях всех возможных оттенков, которые особенно в вечернее время не только радуют глаз, но и покоряют ароматом», — написал Сергей Собянин.

Кроме того, более 650 небольших цветочных инсталляций разместили возле социальных объектов, таких как поликлиники, многофункциональные офисы «Мои документы», бизнес- и торговые центры, станции метро, загсы и родильные дома.

Например, около станции метро «Краснопресненская» появился круглый сад с остролистным кленом, пузыреплодником сорта «ред барон», гортензиями, спиреями и другими растениями. Он оформлен в красно-бордовой гамме, перекликающейся с названием станции.

Возле станции метро «Чистые пруды» разбит сад Маргариты по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Яблони, вербейник, нивяники, лилейник, тысячелистники отсылают к классическому убранству московских дворов и улиц, а желтые оттенки — к первой встрече героев произведения.

Планировка сада у станции метро «Добрынинская» по форме напоминает яблоко. Основной акцент сделан на плодовых яблонях, которые дополняют гвоздики, гортензии, душицы и полыни.

На Новой площади воссоздали южные сады-галереи с ажурной крышей из девичьего винограда и вьющихся плющей. Здесь цветут розы, гортензии и дельфиниумы.

«Небольшие душистые сады радуют глаз и возле десятков центров “Мои документы”. К примеру, на улице Полярной, около дома 31 разбили яркий зеленый островок из нежных ампельных растений: розовых, фиолетовых, бордовых петуний, остролистой хедеры, сиреневого котовника и бархатцев. А площадку около офиса госуслуг во втором квартале Капотни, около дома 22 украсили изысканной традесканцией», — написал Мэр Москвы.

Новые места на карте фестивальных площадок будут появляться до наступления холодов. Например, скоро ароматами хвои, шалфея и дербенников наполнится Лубянская площадь.

«Каждая площадка фестиваля “Лето в Москве. Сады и цветы” — настоящее произведение искусства. Приглашаю москвичей и гостей нашего города приобщиться к прекрасному, зарядиться летней атмосферой и, конечно, сделать красивые фотографии на память», — заключил Сергей Собянин.

https://www.mos.ru/mayor/themes/71299/11525050/

