Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столичных клиниках оборудованы рентген-операционные и работают роботы-ортопеды. О том, как развиваются московские больницы, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Специалисты проводят свыше 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — КТ, МРТ, ангиографам и другим», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В городской клинической больнице (ГКБ) № 1 имени Н.И. Пирогова после ремонта открылись две рентген-операционные. За счет этого расширились возможности высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных вмешательств.

В ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью высокотехнологичного робота-ортопеда. Он создает 3D-реконструкции операций на суставах. Разработка плана и само хирургическое вмешательство занимают около часа. Благодаря такому методу восстановление пациента проходит быстрее.

Сергей Собянин обозначил основные направления развития здравоохраненияСобянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/11533050/

MIL OSI