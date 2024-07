Симуляторы, инсталляции и виртуальная реальность: как Музей транспорта Москвы будет знакомить со своей постоянной экспозицией

Source: MIL-OSI Russian Language News

В гараже архитектора Константина Мельникова по адресу: Новорязанская улица, дом 27 откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Сейчас здание — памятник архитектуры авангарда — находится на реставрации. Посетители смогут увидеть исторические модели городского транспорта, а также изучить более 90 интерактивных инсталляций и потренироваться на пяти симуляторах.

«По поручению Сергея Собянина мы реставрируем гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице. После завершения работ здесь откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. О прошлом, настоящем и будущем транспорта столицы посетители смогут узнать не только благодаря представленным экспонатам, но и с помощью различных современных технологий, в том числе симуляторов, интерактивных инсталляций и виртуальной реальности», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Что можно узнать в Музее транспорта Москвы

В гараже Константина Мельникова сформируют целостное экспозиционное пространство, которое расскажет о становлении системы городского транспорта в Москве и ее эволюции в контексте развития столицы и социальных изменений в стране и мире.

«С помощью интерактивных инсталляций посетители постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы смогут познакомиться с технической, культурной и архитектурной составляющей транспорта. Здесь можно будет узнать, как устроено метро изнутри, например, как работают системы управления и торможения, и даже попробовать самостоятельно сцепить и расцепить вагоны, а благодаря интерактивному макету тоннелепроходческого щита гости музея увидят, как прокладывают метро», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

С помощью симуляторов — систем, моделирующих реальность, — посетители музея смогут попробовать себя в роли машиниста вагона метро, специалиста единого диспетчерского центра, водителя трамвая в Москве будущего или прокатиться на велосипеде по виртуальному городу.

Интерактивные инсталляции позволят посетителям узнать, например, о быте дореволюционной Москвы от лица извозчика, построить эволюционное древо автобусов и троллейбусов и даже самостоятельно собрать двигатель «Москвича-412». Многие элементы экспозиции будут сопровождаться тактильными макетами.

На первом этаже музея, с которого начнется знакомство с постоянной экспозицией, посетители узнают об истории развития наземного транспорта и городских сервисных машин. Здесь можно будет зайти в первый столичный автобус фирмы «Лейланд» и отправиться в виртуальное путешествие по старой Москве, послушать аудиоспектакли в трамвае «Татра Т3SU» 1970-х годов и двухэтажном троллейбусе ЯТБ-3. В зоне «Настоящее и будущее» разместят симуляторы и инсталляции с биноскопами и шлемами виртуальной реальности.

На минус первом этаже можно будет познакомиться с историей Московского метрополитена. Посетители узнают об устройстве станций и вагонов, попробуют себя в роли машинистов и диспетчеров, а также поучаствуют в викторинах о живописи, скульптуре, архитектуре метро.

Площадь музейного комплекса — около 20 тысяч квадратных метров. 15,5 тысячи «квадратов» занимает основное здание, 3,7 тысячи квадратных метров — пространство под названием «Клуб» для организации временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий и 600 квадратных метров — автолаборатория для проведения профориентационных встреч и занятий по машиностроению для детей, подростков и взрослых.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и исследовательский центр, который посвящен транспортной системе столицы. В его фондах находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники. Экспонаты из коллекции музея можно увидеть в рамках выставочных проектов, а также на объектах транспортной инфраструктуры города.

