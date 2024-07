Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

Source: MIL-OSI Russian Language News

Марьина Роща — один из примеров, когда давно сложившийся район активно меняется.

«Сюда пришла Большая кольцевая линия метро, протянулся МЦД. Открылся первый в столице центр московского долголетия. Обновляются жилой фонд и социальная инфраструктура», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Новостройка на 2-й улице Марьиной Рощи

Многоэтажный двухсекционный жилой комплекс с подземной автостоянкой построили по адресу: 2-я улица Марьиной Рощи, дом 3. Его возвели по индивидуальному проекту.

В новостройке 286 квартир общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Пять двухкомнатных квартир оборудовали для инвалидов-колясочников: в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

«Плюс Программы реновации и в том, что жители остаются в привычном для себя окружении. Детям не надо менять сады и школы, взрослым — ежедневные маршруты. Люди пользуются теми же знакомыми магазинами и сервисами. Важно, конечно, и медобслуживание», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В облицовке фасада использованы фиброцементные панели молочного и кофейного оттенков. Лоджии застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания. Входные группы оформлены витражным остеклением. Есть и подземный паркинг на 41 машино-место.

Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. В вестибюле жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики и комнату консьержа. Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха.

Новостройка расположена в центре транспортного хаба «Марьина Роща» — в непосредственной близости от станций второго и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД) и станций метро Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий (БКЛ). Кроме того, недалеко находятся Фестивальный парк, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, молодежный центр «Планета КВН» (Дом КВН), ряд учреждений среднего и высшего образования (политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова, Международный институт бизнеса и управления, Московское академическое художественное училище, Высшая школа сценических искусств), а также школы, детские сады, многочисленные магазины, кафе и рестораны.

В новостройку на 2-й улице Марьиной Рощи в ближайшие дни начнут заезжать 169 семей — 428 жителей дома 15 на Стрелецкой улице и домов 64 и 66 на Октябрьской улице.

Программа реновации в районе Марьина Роща

В районе Марьина Роща в программу реновации включили 24 дома. В новые квартиры переедут 3,9 тысячи человек.

Правительство Москвы определило три этапа переселения жителей. Так, первый этап (2020–2024 годы) завершен: все семь домов расселены, три из них снесены. Еще 16 домов попадут во вторую волну, которая пройдет в течение 2025–2028 годов, третий этап продолжится с 2029-го по 2032 год.

Для волнового переселения подобрано восемь площадок, на которых уже построено и передано под заселение пять жилых комплексов по адресам:

— 1-й Стрелецкий проезд, дом 18 — заселение с 25 декабря 2020 года;

— Шереметьевская улица, дом 5, корпус 1 — заселение с 30 сентября 2021 года;

— Шереметьевская улица, дом 13, корпус 1 — заселение с 29 декабря 2021 года;

— Анненская улица, дом 6 — заселение с 29 сентября 2023 года;

— 2-я улица Марьиной Рощи, дом 3 — заселение с 26 июля 2024 года.

В новые квартиры уже переехали около тысячи человек из восьми домов, что составляет свыше 25 процентов от общего числа участников программы реновации в районе Марьина Роща.

Сейчас ведется проектирование и разработка градостроительной документации для возведения трех новостроек по адресам: Шереметьевская улица, владение 17, корпуса 1 и 2, Анненская улица, владения 5, 7, 9 и Октябрьская улица, земельный участок 66 а, владения 64, 66, 68.

Программу реновации жилищного фонда утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около одного миллиона человек. Для реализации программы подобрано 623 площадки, где возведут около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.

Построено 314 жилых комплексов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров, что позволит расселить более тысячи старых пятиэтажек. Ведется проектирование и строительство 473 домов общей площадью 9,2 миллиона квадратных метров.

Первые новоселы въехали в жилые комплексы в феврале 2018 года. В настоящее время идет или закончено переселение свыше 167 тысяч жителей.

Для удобства горожан открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей столичного Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур, управляющих компаний, генеральных подрядчиков и других структур. Все участники программы могут воспользоваться бесплатной помощью при переезде — нужно направить заявление на портале mos.ru (электронная услуга «Помощь в переезде») либо оставить заявку в центре информирования по переселению.

Более 164 тысяч москвичей переехали или находятся в процессе переселения в квартиры по программе реновацииСобянин: 7,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Обновление детской поликлиники в 9-м проезде Марьиной Рощи

Трехэтажное здание медицинского учреждения в 9-м проезде Марьиной Рощи площадью около двух тысяч квадратных метров построили в 1977 году. В последние годы в нем размещается филиал № 3 детской городской поликлиники № 99, медпомощь в котором получают примерно восемь тысяч юных москвичей.

Комплексную реконструкцию поликлиники начали в сентябре 2023 года. На время работ пациентов перевели в головное здание детской городской поликлиники № 99 (улица Касаткина, дом 9, строение 2), а также в филиалы № 1 (Лосевская улица, дом 4) и 4 (улица Академика Комарова, дом 1 г).

В поликлинике будут работать 80 человек, в том числе 31 врач. Среди них педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, физиотерапевт, специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики.

«Здание в 9-м проезде Марьиной Рощи практически полностью перестраиваем. Поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту, оснастим ее новейшим медицинским оборудованием. Закончить реконструкцию планируем уже осенью», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мастера обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифт, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, еще обновят бассейн. Помещения отделают современными качественными материалами, а также выполнят другие необходимые работы.

Реконструкция здания позволит создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан — там появятся дополнительные санузлы и просторные холлы.

Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организуют отдельный вход через фильтр-бокс, что позволит разделить потоки здоровых детей и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции.

Поликлинику оснастят новейшей медицинской техникой, включая цифровую рентгенологическую систему, аппараты УЗИ экспертного класса, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, оборудование для функциональной диагностики и физиотерапевтическое оборудование. Благодаря этому врачи смогут применять наиболее современные виды диагностики. В рабочих кабинетах медперсонала установят компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей будут расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Для маленьких пациентов и их родителей обустроят зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Интерьеры в теплых природных тонах создадут приятную атмосферу. Новая навигация будет интуитивно понятна, что позволит без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудуют уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами. Территорию медучрежедния благоустроят.

Детская городская поликлиника № 99

В состав детской городской поликлиники № 99, помимо головного здания на улице Касаткина (дом 9, строение 2) входит четыре филиала. Пациенты — более 54 тысяч человек — это жители районов Ярославский, Ростокино, Алексеевский, Останкинский, Марьина Роща и Марфино. Общая площадь зданий — 20,1 тысячи квадратных метров, они рассчитаны на две тысячи посещений в смену. В поликлинике работают 447 сотрудников, в том числе 182 врача.

Правительство Москвы реализует масштабную программу реконструкции поликлиник. На первом этапе, в 2020–2023 годах, было реконструировано 200 зданий. Сейчас реализуется второй этап программы, в который включили около 140 поликлиник. В результате реализации этой программы и с учетом строительства новых поликлиник амбулаторный фонд Москвы будет обновлен на 100 процентов.

Центр паллиативной помощи на улице Двинцев

Капитальный ремонт второго корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи 1981 года постройки начали весной 2023-го. Он находится по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 2.

В семиэтажном здании площадью девять тысяч квадратных метров создадут максимально комфортную среду для пациентов, родственников и медицинских работников в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения к оказанию качественной паллиативной помощи. Это будет не привычное здание больницы, а пространство, максимально приближенное к домашнему.

Для оснащения корпуса закупят более пяти тысяч единиц современного оборудования, медицинских изделий и мебели. В новом корпусе на 90 коек будут работать около 250 человек, в том числе врачи, сотрудники среднего и младшего медицинского звена, прочий персонал.

«В корпусе предусмотрены малая операционная, кабинеты механо- и эрготерапии и кабинет водолечения. В здании также разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки. Завершить ремонт планируем до конца года. В обновленном корпусе на 90 коек будут работать порядка 250 человек», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Комфортные палаты обновленного корпуса оборудуют отдельными санузлами, телевизорами, холодильниками, шкафами и другой необходимой мебелью. Установят современные кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом, позволяющим даже ослабленным пациентам самостоятельно принимать вертикальное или горизонтальное положение. С помощью специальных ширм койку можно будет изолировать для общения с родственниками или для выполнения гигиенических процедур. В каждой палате смонтируют потолочные подъемники для перемещения маломобильных и лежачих пациентов. Санитарные узлы оборудуют специальными трапами, туалетными креслами, системой вызова персонала, поручнями и другими приспособлениями для маломобильных граждан.

В обновленном здании разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки на 25 коек. Первое такое отделение находится в филиале «Коломенское» по адресу: улица Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2.

На седьмом этаже центра появится комплекс аптечных помещений для хранения наркотических сильнодействующих обезболивающих препаратов. В здании и во дворе создадут безбарьерную среду, которая позволит пациентам больше времени проводить на свежем воздухе, в просторных коридорах и холле.

Как и в других филиалах центра паллиативной помощи, в обновленном корпусе будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которые организуют немедицинскую помощь: прогулки, пикники, чтение книг, различные культурные мероприятия — все, что может подарить радость, привнести ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его близких. А еще в рамках немедицинской помощи дополнительную поддержку окажут одиноким пациентам.

В ходе капитального ремонта здания установят вентилируемый фасад с утеплением и облицовкой металлокассетами, уложат новое рулонное покрытие кровли, заменят инженерные системы, включая индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел. А еще обновят лифты и поставят два дополнительных гидравлических грузовых подъемника.

Внутренние отделочные работы выполнят с применением высококачественных материалов, предусмотренных стандартом оформления интерьеров объектов паллиативной помощи.

Территорию возле центра благоустроят. Приведут в порядок газон, оборудуют удобные тротуары, обновят асфальт в проездах, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, организуют небольшую парковку.

Сейчас в здании завершили демонтажные работы, усилили конструкции и заменили плиты перекрытий. Специалисты приступили к работам по замене кровли и оконных блоков, устройству фасада и систем водоснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования. Готовность объекта превышает 50 процентов.

Модернизация центра паллиативной помощи

За последние годы в рамках модернизации центра паллиативной помощи провели капитальный ремонт шести зданий, среди них:

— два корпуса центра на улице Двинцев (дом 6): первый корпус (строение 1) на 101 койку и административный корпус (строение 3) с пищеблоком;

— бывший корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова, в котором разместился филиал «Люблино» (улица Шкулева, дом 4, строение 2);

— бывший корпус городской клинической больницы имени С.С. Юдина, сейчас там работает филиал «Коломенское» (улица Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2);

— два здания филиала «Даниловский» (1-й Щипковский переулок, дом 19/1, строения 1, 2).

В 2022 году завершился капитальный ремонт здания филиала Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого по адресу: улица Богатырский Мост, дом 17, корпус 1. Постройку впоследствии передали в оперативное управление центра паллиативной помощи для размещения филиала «Первый московский детский хоспис».

Медицинская помощь на новом уровне: как в Москве модернизируют инфраструктуру здравоохранения

Программа «Мой район» в Марьиной Роще

Программа «Мой район» разработана по инициативе Мэра Москвы и стала крупнейшим проектом комплексного благоустройства. Ее цель — создание комфортной городской среды во всех районах столицы.

Марьина Роща находится на северо-востоке Москвы. Здесь проживают свыше 60 тысяч горожан. За последние годы в районе реализовали множество проектов, направленных на повышение качества жизни.

Несколько из них относятся к транспортной сфере. Так, открыты станции «Рижская» и «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро. «Марьина Роща» стала одной из самых глубоких станций столичного метро с самым длинным эскалатором протяженностью 130 метров. В район пришло наземное метро — пассажиров принимают новый московский городской вокзал Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4 и станция Рижская, где останавливаются поезда второго диаметра.

Транспортный хаб «Марьина Роща» стал одним из крупнейших в Москве, объединив БКЛ и Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦД-2 и МЦД-4, а также маршруты наземного городского транспорта. Благодаря новым станциям метро и МЦД местные жители могут строить альтернативные маршруты, экономя до 45 процентов времени в пути при поездках в соседние районы.

Кроме того, надземный вестибюль московского городского вокзала Марьина Роща горожане используют как удобный и безопасный переход между двумя частями района. Ранее, чтобы перейти через железную дорогу и добраться до метро, жителям микрорайонов на улицах Шереметьевской, Веткина и других приходилось пользоваться шумным и малокомфортным Шереметьевским путепроводом. Теперь в их распоряжении есть крытый надземный переход, оборудованный эскалаторами и лифтами.

В июле 2024 года Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро с пересадкой на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Марьина Роща, Тверской и Мещанский, где в общей сложности проживают около 200 тысяч человек, 40 тысяч из них — в пешей доступности от новой станции.

В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры строят тоннель под путями МЦД-4, который соединит улицы Двинцев и Складочную и обеспечит дополнительную транспортную связь между районами Бутырский и Марьина Роща.

В планах — строительство путепровода через пути МЦД-2, который соединит Складочную улицу с улицей Добролюбова. В результате появится транспортная связь между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе. За счет перераспределения транспортных потоков снизится нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал, Шереметьевскую и другие городские магистрали.

Кроме того, в районе реализовали несколько локальных проектов для улучшения дорожного движения и снижения аварийности. На перекрестке у храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» по адресу: Шереметьевская улица, дом 33, строение 1 установили светофор. Обустроили наземные пешеходные переходы по адресам: Новосущевская улица, дом 15 и Октябрьская улица, дом 11. Для удобства жителей организовали восемь новых маршрутов наземного городского транспорта. Установили 20 современных остановочных павильонов.

На проходящих по Марьиной Роще трамвайных маршрутах № 7 и 50 курсируют современные трехсекционные вагоны «Витязь-Москва». В 2024 году начались работы по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице. Этот вид транспорта свяжет Рижский вокзал с Российским университетом транспорта (МИИТ) и другими значимыми объектами в центре города. Движение планируют открыть в 2025 году.

В рамках развития инфраструктуры для электромобилей открыли три электрозарядные станции по проекту «Энергия Москвы». Построить удобный маршрут к ним водители смогут с помощью приложения «Московский транспорт». К услугам любителей велосипедных прогулок — 13 велопарковок и три станции городского велопроката.

Специалисты выполнили комплексное благоустройство площади Борьбы, сквера на Полковой улице и территорий возле станции «Марьина Роща» БКЛ и станции Рижская МЦД. В порядок привели 31 двор, реконструировали семь детских площадок.

В этом году запланировано комплексное благоустройство нескольких улиц, в числе которых Старомарьинское шоссе, 3-я и 4-я улицы Марьиной Рощи, Полковая и 2-я Ямская улицы, 1-й Вышеславцев переулок, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17-й проезды Марьиной Рощи.

Социальную инфраструктуру района пополнили два детских сада на 400 мест — на Шереметьевской улице (дом 37, корпус 3) и Новосущевской улице (дом 37).

После комплексной реконструкции вновь принимает пациентов филиал № 5 городской поликлиники № 12 (9-й проезд Марьиной Рощи, дом 8 а, строение 1). Ремонтные работы идут в филиале № 3 детской поликлиники № 99 (9-й проезд Марьиной Рощи, дом 6, строение 1).

Завершился капитальный ремонт главного корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 1. В порядок приводят второй корпус центра, работы планируют завершить до конца 2024-го.

В 2019 году в Марьиной Роще распахнул свои двери первый в столице центр московского долголетия по адресу: улица Сущевский Вал, дом 31, строение 2. Сегодня здесь работает более 100 клубов по интересам, которые создали сами горожане старшего поколения. В них они общаются, делятся опытом, проводят занятия и мастер-классы.

В районе стало больше возможностей для занятий спортом. Открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс для любителей хоккея, фигурного катания и водных видов спорта «Академия льда» по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 14/21.

В рамках развития городской системы творческого образования идет капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Н.П. Ракова по адресу: Новосущевский переулок, дом 4.

На Октябрьской улице (владение 42) работает круглогодичная ярмарка, оформленная в экостиле.

