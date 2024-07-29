Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Марьина Роща— один из примеров, когда давно сложившийся район активно меняется.

«Сюда пришла Большая кольцевая линия метро, ​​протянулся МЦД. Открылся первый в столице центр московского долголетия. Обновляются жилой фонд и социальная инфраструктура», — написал в

своем телеграм-CANALе Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новостройка на 2-й улице Марьиной Рощи

Un gran complejo de apartamentos de 2 habitaciones con un coche de 2 habitaciones en la calle 3. Его возвели по индивидуальному проекту.

В новостройке 286 квартир общей площадью 16,4 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир y мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями renovación estándar de Moscú. Пять двухкомнатных квартир оборудовали для инвалидов-колясочников: в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с detskimi колясками.

«Плюс Плюс Программы реновации и в том, что жители остаются в привычном для себя окружении. Детям не надо менять сады и школы, взрослым — ежедневные маршруты. Muchas publicaciones están relacionadas con revistas y servicios. Важно, конечно, и медобслуживание», — написал в

своем телеграм-CANALе Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В облицовке фасада использованы фиброцементные панели молочного и кофейного оттенков. Лоджии застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания. Входные группы оформлены витражным остеклением. Есть и подземный паркинг на 41 машино-место.

Дом оборудован автоматизированной системой контроля and учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и комунальные платежи.

На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. В вестибюле жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики and комнату консьержа. Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха.

Новостройка расположена в центре транспортного хаба «Марьина Роща» — в непосредственной близости от станций второго Metros centrales de Moscú (МЦД) y metros cuadrados Люблинско-Дмитровской y Большой кольцевой линий (БКЛ). Кроме того, недалеко находятся Фестивальный PARк, Российский государственный театр «Сатиркон» имени Аркадия Райкина, Centro «Планета КВН» (Дом КВН), ряд учреждений среднего и высшего образования (политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова, Международный институт бизнеса и управления, Московское академическое художественное училище, Высшая школа сценических искусств), а также школы, детские , numerosas revistas, cafeterías y restaurantes.

В новостройку на 2-й улице Марьиной Рощи в ближайшие дни начнут заезжать 169 семей — 428 жителей DOMа 15 на Стрелецкой ице и домов 64 и 66 на Октябрьской улице.

Программа реновации в районе Марьина Роща

В районе Марьина Роща в programma реновации включили 24 domа. Los nuevos cuartos tardan 3,9 horas.

Правительство Москвы определило три этапа переселения жителей. En esta etapa anterior (2020-2024) se incluyen: entre algunos hogares, tres de ellos. Еще 16 домов попадут во вторую волну, которая пройдет в течение 2025–2028 годов, третий этап продолжится с 2029-го год.

Для волнового переселения подобрано восемь площадок, на которых уже построено передано под заселение пять жилых комплексов адресам:

— 1-й Стрелецкий проезд, дом 18 — заселение с 25 декабря 2020 года;

— Шереметьевская улица, дом 5, корпус 1 — заселение с 30 сентября 2021 года;

— Шереметьевская улица, de 13 de diciembre de 2021;

— Анненская улица, дом 6 — заселение с 29 сентября 2023 года;

— 2-я улица Марьиной Рощи, дом 3 — заселение с 26 июля 2024 года.

En los nuevos apartamentos donde se encuentran las habitaciones de nuestros hogares, tenemos 25 días de anticipación. астников программы реновации в районе Марьина Роща.

Сейчас ведется проектирование и разработка градостроительной документации для возведения трех новостроек по адресам: Шереметьевская ули ца, владение 17, корпуса 1 и 2, Анненская улица, владения 5, 7, 9 и Октябрьская улица, земельный участок 66 а, владения 64, , 68.

Программу реновации жилищного фонда утвердили 1 Agosto 2017 года. Hay 5176 casas en total, un cuarto de 350 metros con una capacidad de 16,4 millones de metros cúbicos, en el interior о одного миллиона человек. Para los programas de realización con 623 plazas, el tamaño total es de 10,2 millones de metros cuadrados.

Построено 314 жилых комплексов общей площадью 4,4 millones de metros cuadrados, что позволит расселить более тысячи пят иэтажек. La superficie de proyección y la superficie son 473 habitaciones con una longitud de 9,2 millones de metros cuadrados.

Первые новоселы въехали в жилые комплексы в феврале 2018 года. В настоящее время идет или закончено переселение свыше 167 тысяч жителей.

Para un gran número de centros de información, es posible consultar con un proveedor especializado. Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур, управляющих компаний, general подрядчиков и drugих структур. Все участники помощью при переезде — нужно направить заявление на портале mos.ru yo услуга «Помощь в переезде») либо оставить заявку в centro de información según la información personal.

Более 164 тысяч москвичей переехали или находятся в процессе переселения в квартиры по program реновацииСобянин: 7,5 тысячи семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Обновление детской поликлиники в 9-m проезде Марьиной Рощи

Tres habitaciones médicas en el lugar de 9 minutos или в 1977 году. В последние годы в нем размещается филиал № 3 детской городской поликлиники № 99, медпомощь в котором получают вос емь тысяч юных москвичей.

Комплексную реконструкцию поликлиники начали в сентябре 2023 года. На время работ пациентов перевели в головное здание детской городской поликлиники № 99 (улица Касаткина, дом 9, строение 2), а так же в филиалы № 1 (Лосевская улица, дом 4) и 4 (улица Академика Комарова, дом 1 г).

La policía trabaja durante 80 horas, hasta 31 horas. Среди них педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, fisioterapeuta, ы ультразвуковой и функциональной диагностики.

«Здание в 9-м проезде Марьиной Рощи практически полностью перестраиваем. La policía recomienda nuevas normas para los médicos, así como nuevos médicos. Закончить реконструкцию планируем уже осенью», — написал в

своем телеграм-CANALе Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Master обустроят новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки and стяжки пола, лифт, внутренние перегородки и стяжки пола кондиционирования, дверные и оконные блоки, еще обновят бассейн. Asegúrese de utilizar materiales de primera calidad y no utilice robots.

Реконструкция здания позволит создать более комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан — там появятся нительные санузлы и просторные холлы.

Para detectar síntomas de infecciones en las cajas de filtros, es posible que se produzcan errores. оки здоровых детей и заболевших и тем самым предупредить распространение инфекции.

Поликлинику оснастят новейшей медицинской техникой, включая цифровую рентгенологическую систему, аппараты УЗИ clase, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, оборудование для функциональной оборудование вание. Благодаря этому врачи смогут применять наиболее современные виды диагностики. En los armarios de las computadoras personales, el sistema de información analítica del médico.

En соответствии с nueva política estándar de Moscú кабинеты врачей будут расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Para los pacientes malignos y los rodiólogos que se encuentran en una zona cómoda de uso de las condiciones climáticas, se pueden utilizar televisores de agua potable. изорами, мягкими диванами. El interior de la habitación se encuentra en una atmósfera privilegiada. La nueva navegación es intuitiva, ya que puede colocarse en el gabinete más pequeño.

Для врачей и медицинских сестер оборудуют уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Los gabinetes están equipados con muebles ergonómicos: estufas, estufas, cremas y cremas. Территорию медучрежедния благоустроят.

Детская городская поликлиника № 99

В состав детск interesor ала. Пациенты — более 54 тысяч человек — это жители районов Ярославский, Ростокино, Алексеевский, Останкинский, Марьина Роща и Марфино. Общая площадь зданий — 20,1 тысячи квадратных метров, они рассчитаны на две тысячи посещений в смену. Hay 447 unidades de trabajo de 182 unidades.

Правительство Москвы реализует масштабную программу реконструкции поликлиник. En esta etapa, en 2020-2023, se reconstruyó durante 200 días. Siga ejecutando todos los programas de etapas con un volumen de 140 polículas. В результате реализации этой поликлиник амбулаторный фонд Москвы будет обновлен на 10 0 procentov.

Centro paliativo de pomos en la ciudad de Двинцев

Капитальный ремонт второго корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи 1981 года постройки начали весной 2023-г o. Según la dirección: улица Двинцев, casa 6, página 2.

В семитажном здании площадью девять тысяч квадратных метров создадут максимально комфортную среду для пациентов, ников и медицинских работников в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения к оказанию качественной палиативной по мощи. Esto no se puede hacer con bolitas, ni se puede utilizar como máximo en el hogar.

Для оснащения корпуса закупят более пяти тысяч единиц современного оборудования, медицинских изделий и мебели. En un nuevo contrato de 90 cocteles se puede cocinar con 250 cabellos, entre varias personas, médicos especializados y médicos de cabecera, прочий персонал.

«В корпусе предусмотрены малая операционная, gabinetes médicos, ergoterapéuticos y gabinetes de agua. В здании также разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки. Cambie el plan remoto de su cuenta. В обновленном корпусе на 90 коек будут работать порядка 250 человек», — написал в

своем телеграм-CANALе Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Комфортные палаты обновленного корпуса оборудуют отдельными санузлами, телевизорами, холодильниками, шкафами и другой необ ходимой мебелью. Установят современные кровати с антипролежневыми матрасами и Електроприводом, позволяющим даже ослабленным пациентам оятельно принимать vertical оли горизонтальное положение. С помощью специальных ширм койку можно будет изолировать для общения с родственниками оли для выполнения гигиенических r. В каждой палате смонтируют потолочные подъемники для перемещения маломобильных and лежачих пациентов. Útiles sanitarios especializados en trapos, toallas sanitarias, sistemas de limpieza personal, medicamentos y medicamentos лениями для маломобильных граждан.

В обновленном здании разместят второе в Москве отделение длительной респираторной поддержки на 25 коек. Первое такое отделение находится в филиале «Коломенское» по адресу: улица Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2.

На седьмом этаже центра появится комплекс аптечных помещений для хранения наркотических сильнодействующих обезболивающи х препаратов. В здании во дворе создадут безбарьерную среду, которая позволит пациентам больше времени проводить на свежем воздухе, просторных коридорах и холле.

Как и в других филиалах филиалах центра паллиативной помощи, в обновленном корпусе будут работать координаторы и волонтеры тельного фонда помощи хосписам «Вера», которые организуют немедицинскую помощь: прогулки, пикники, чтение книг, различные культур ные мероприятия — все, что может подарить радость, привнести ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его близких. А еще в рамках немедицинской помощи дополнительную поддержку окажут одинаким пациентам.

В ходе капитального ремонта здания установят вентилируемый фасад с утеплением и облицовкой металлокассетами, уложат новое нное покрытие кровли, заменят инженерные системы, включая индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел. А еще обновят лифты и поставят два дополнительных гидравлических грузовых подъемника.

Внутренние отделочные работы выполнят с применением высококачественных материалов, предусмотренных стандартом интер ьеров объектов паллиативной помощи.

Территорию возле центра благоустроят. Приведут в порядок газон, оборудуют удобные тротуары, обновят асфальт в проездах, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, организуют небольшую парковку.

Seychâs в здании завершили демонтажные работы, усилили конструкции и заменили плиты перекрытий. Los especialistas en la aplicación de herramientas de limpieza y bloqueos, sistemas de alimentación y electricidad, жения, вентиляции, кондиционирования. El objetivo alcanzado es de 50 pros.

Centro de modernización de centros paliativos

За последние годы в рамках модернизации центра паллиативной помощи провели капитальный ремонт шести зданий, среди них:

— два корпуса центра на улице Двинцев (дом 6): первый корпус (строение 1) на 101 койку и administrativnye corpos (строение 3) с пищеблоком;

— бывший корпус городской клинической больницы имени В.П. Демихова, в котором разместился филиал «Люблино» (улица Шкулева, дом 4, строение 2);

— бывший корпус городской клинической больницы имени С.С. Юдина, сейчас там работает филиал «Коломенское» (улица Академика Миллионщикова, дом 1, строение 2);

— два здания филиала «Даниловский» (1-й Щипковский переулок, дом 19/1, строения 1, 2).

En 2022, el centro médico especializado en medicina especializada en medicina especializada етям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого по адресу: улица Богатырский Мост, дом 17, корпус 1. Постройку впоследствии передали в оперативное управление центра паллиативной помощи для размещения филиала «Первый MOSковский детский хоспис».

Los médicos pueden utilizar la nueva tecnología: cómo se moderniza la infraestructura de infraestructura

Programa «Мой район» en Марьиной Роще

programa «Мой район» разработана по инициативе Мэра Москвы и стала крупнейшим проектом комплексного благоустройства. Ее цель — создание комфортной городской среды во всех районах столицы.

Марьина Роща находится на северо-востоке Москвы. Здесь проживают свыше 60 тысяч горожан. За последние годы в районе реализовали множество проектов, направленных на повышение качества жизни.

Несколько из них относятся k transportnoй сferе. También están las estaciones «Рижская» y «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро. «Марьина Роща» стала одной из самых глубоких станций столичного метро с самым длинным эскалатором протяженностью 130 метров. В район пришло наземное метро — пассажиров принимают новый московский городской вокзал Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4 и станц ия Рижская, где останавливаются поезда второго диаметра.

El transporte público «Марьина Роща» se encuentra en la ciudad de Moscú, en Polonia y en Люблинско-Дмитровскую мет ро, МЦД-2 и МЦД-4, а также маршруты наземного городского транспорта. Благодаря новым станциям метро и МЦД местные жители могут строить альтернативные маршруты, экономя до 45 процентов времени пути при поездках в соседние районы.

Кроме того, надземный вестибюль московского городского вокзала Марьина Роща горожане используют как удобный и безопасный ход между двумя частями района. Ранее, чтобы перейти через железную дорогу и добраться до метро, ​​жителям микрорайонов на улицах Шереметьевской, Веткина угих приходилось пользоваться шумным и малокомфортным Шереметьевским путепроводом. Теперь в их распоряжении есть крытый надземный переход, оборудованный эскалаторами и лифтами.

En 2024, Сергей Собянин дал старт строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро с пересадкой на одноименную анцию ​​Люблинско-Дмитровской линии. В обслуживания будущей станции находятся районы Марьина Роща, Тверской и Мещанский, где в общей сложности т около 200 тысяч человек, 40 тысяч из них — в пешей доступности от новой станции.

En las ramas de la infraestructura de transporte de la unidad principal de la unidad МЦД-4, según el nombre de ulises Двинцев y Склад очную и обеспечит дополнительную транспортную связь между районами Бутырский и Марьина Роща.

В planaх — строительство путепровода через пути МЦД-2, который соединит Складочную улицу с улицей Добролюбова. В результате появится транспортная связь между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевско е шоссе. За счет перераспределения транспортных потоков снизится нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал, Шереметьевскую угие городские магистрали.

Además, en el lugar no existen proyectos locales para el hogar y las variaciones. На перекрестке у храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» по адресу: Шереметьевская улица, дом 33, строение 1 установили светофор. Los horarios habituales son: Новосущевская улица, дом 15 и Октябрьская улица, дом 11. ства жителей организовали восемь новых маршрутов наземного городского транспорта. Установили 20 современных остановочных павильонов.

На проходящих по Марьиной Роще трамвайных маршрутах № 7 и 50 cursirуют современные трехсекционные вагоны «Витязь» -Москва». En 2024, se instalaron robots en las líneas de tranvía de Трифоновской улице. Este vídeo de transporte se encuentra en la Universidad de Transporte de Rusia (МИИТ) y medicamentos para el transporte центре города. El plan de estudios se realizará en 2025.

В рамках развития и электрозарядные для електромобилей открыли три электрозарядные станции по по проекту «Энергия Москвы». La instalación de un barco de vapor en un vehículo se puede utilizar con el programa “Transporte de Moscú”. К услугам любителей велосипедных прогулок — 13 veloparkovok и три станции городского велопроката.

Борьбы, сквера на Полковой улице и территорий возле станции «Марьина» Роща» БКЛ и станции Рижская МЦД. Después de 31 días, se reconstruyen algunos dispositivos de limpieza.

В этом году запланировано комплексное благоустройство нескольких улиц, в числе которых Старомарьинское шоссе, 3-я и 4-я улицы рьиной Рощи, Полковая и 2-я Ямская улицы, 1-й Вышеславцев переулок, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17-й проезды Марьиной Рощи.

Социальную инфраструктуру района пополнили два детских сада на 400 мест — на Шереметьевской улице (дом 37, корпус 3) вской улице (37).

Después de una reconstrucción completa de la nueva política de pacientes № 12 (9-й проезд Марьиной Рощи д, ом 8 а, página 1). Ремонтные работы идут в филиале № 3 детской поликлиники № 99 (9-й проезд Марьиной Рощи, дом 6, строение 1).

Завершился капитальный ремонт главного корпуса Московского многопрофильного центра палиативной помощи по адресу: улица Двин цев, дом 6, строение 1. В порядок приводят второй корпус центра, работы планируют завершить до конца 2024-го.

En 2019, году в Марьиной Роще распахнул свои двери первый в столице центр московского долголетия по адресу: улица Сущевс кий Вал, дом 31, строение 2. Сегодня здесь работает более 100 CLUBов по интересам, которые создали сами горожане старшего . В них они общаются, делятся опытом, проводят занятия и mamaster-class.

В районе стало больше возможностей для занятий спортом. Открылся многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс для любителей хоккея, фигурного катания и водных видов та «Академия льда» по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, дом 14/21.

В рамках развития городской системы творческого образования идет капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Н.П. Ракова по адресу: Новосущевский переулок, дом 4.

На Октябрьской улице (владение 42) работает круглогодичная ярмарка, оформленная в экостиле.

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