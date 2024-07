Роснефть провела корпоративный экологический забег в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» провела экологическую акцию в парке «Фили» в Москве -плоггинг-забег, в ходе которого сотрудники убирали мусор.

В мероприятии приняли участие более 70 сотрудников Компании и членов их семей. Эковолонтеры преодолели дистанцию протяженностью более 7 километров и собрали почти 250 кг мусора.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть социальной политики «Роснефти». Компания популяризирует культуру здорового образа жизни, поддерживает профессиональный и любительский спорт. Плоггинг — международное экологическое движение, участники которого совмещают бег со сбором мусора. Мероприятие не только помогает улучшить экологическую ситуацию, но и объединяет людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд бодрости и энергии.

Волонтерское движение в последние годы стало важным элементом корпоративной культуры «Роснефти». В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» за 6 месяцев 2024 года было организовано около 800 различных акций, участие в которых приняли более 50 тысяч сотрудников Компании.

Волонтерские проекты сразу нескольких дочерних обществ Компании высоко отметили на региональном и федеральном уровне. Так, Сызранский НПЗ получил общественную премию “Экоравновесие” за вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, восстановление лесов и озеленение г. Сызрани. “СамараНИПИнефть” завоевала первое место сразу в двух номинациях всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей среди организаций. Кроме того, Куйбышевский НПЗ признан лауреатом конкурса «Коммерсантъ – Волга» в номинации “Экологическое воспитание”.

В первом полугодии корпоративной волонтёрской программы «Платформа добрых дел» 142 проекта были посвящены поддержке детей, 65 акций направлены на помощь ветеранам. Успешно реализованы совместные мероприятия с «Движением первых», среди которых просветительские и спортивные проекты. Самыми массовыми стали экологические инициативы, в них приняли участие более 20 тысяч сотрудников и членов их семей.

Среди них – ежегодная Всероссийская акция «Зеленая весна», в рамках которой сотрудники «Харампурнефтегаза» убрали сквер «Изыскателей» в Тюмени. Сотрудники «Сахалинморнефтегаз-шельфа» приняли участие во всероссийской акции «Вода России» и очистили двухкилометровый участок береговой полосы, собрав 500 кг мусора. Кроме того, эковолонтеры очистили прогулочную зону в Сахалинском ботаническом саду.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 июля 2024 г.

