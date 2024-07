Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке «Сокольники» обустраивают новую площадку для орнитария. В реабилитационном центре и приюте для птиц улучшат условия содержания, лечения, кормления и тренировок питомцев, а экскурсии для посетителей станут еще интереснее. Работы идут в рамках первого этапа благоустройства и реабилитации территории парка.

Специалисты уже выполнили планировку территории и подготовили основания под новый орнитарий. Параллельно прокладывают инженерные сети, готовят основания вольеров, монтируют металлокаркас.

«Орнитологический реабилитационный центр и приют работает на территории парка более 10 лет. Он несет важную социальную, культурную и развлекательную функции, осуществляя реабилитацию больных и раненых птиц, продолжая многовековую и знаковую для парка традицию соколиной охоты и проводя экскурсии и представления для посетителей с участием различных видов пернатых. В настоящее время расположение старого орнитария не соответствует нормативам. Он размещен в непосредственной близости от детско-спортивной зоны, поэтому для устройства нового была подобрана другая площадка большего размера. Ранее на этом месте располагалась игровая зона, которая не была популярной и использовалась только в теплое время», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.

Ключевым объектом нового орнитария станет большой разлеточник. Его диаметр составит 30 метров, а высота — 23 метра. Орнитарий соберут с помощью металлокаркаса, фасад обошьют панелями, а купол — металлической сеткой, через которую будет проникать естественный свет, а птицы не смогут вылететь во время тренировок. В нем пернатые смогут самостоятельно взлетать, набирать высоту, лавировать, охотиться, а также добывать пищу в условиях, приближенных к реальным.

Как добавил Владимир Алябьев, к разлеточнику будет примыкать павильон с ветлечебницей, административными и хозяйственно-бытовыми помещениями. Его площадь составит 621 квадратный метр. Это будет быстровозводимая и некапитальная конструкция. На кровлю гости смогут подниматься, чтобы увидеть всю территорию орнитария, а через девять смотровых окон, которые устроят в разлеточнике, — наблюдать, что происходит внутри, в том числе показательную соколиную охоту, тренировки и шоу с птицами.

На открытой территории орнитария обустроят 28 вольеров. Четыре из них диаметром 5,8 метра предназначены для крупных хищников (орел, беркут, бородатая неясыть). В 12 диаметром 5,2 метра разместят средних хищников (ястребы, луни), а в 12 других диаметром 3,5 метра — мелких хищников (соколы).

Кроме того, здесь появится двухэтажная голубятня высотой девять метров. Ее размер позволит разместить около 30 птиц. Первый уровень утеплят, его стены и окна усилят металлической сеткой, чтобы предотвратить проникновение грызунов и хищников. Здесь можно будет разместить ящики с гнездами, насесты, укрытия, а также хранить хозяйственный инвентарь. На втором этаже расположат вольер или зону выгула.

Рядом обустроят воронятник площадью 97 квадратных метров, где смогут жить 30 птиц. Внутри сделают жердочки, укрытия, качели, горки, коряги, что очень важно для интеллектуально развитых пернатых.

Все павильоны оформят в едином архитектурном стиле. Для этого используют рейки с фактурой под дерево, так сооружения хорошо впишутся в окружающее пространство.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141786073/

MIL OSI