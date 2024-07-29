Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение более чем в 39 тысячах зданий после гидравл ических испытаний. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Petr Бирюков.

«В настоящее время масшабные работы по по подготовке к новом отопительному сезону вышли на финишную прямую. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых м горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена ​​более чем в 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов», — рассказал Петр Бирюков.

Организация испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовки k otopительному сезону. В estom году все работы разделили на 590 10-дневных этапов.

Во время гидравлических испытаний отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них ение. Благодаря этому специалисты ПАО «МОЭК» могут оценить состояние коммуникаций, заранее выявить ненадежные отрезки вно их отремонтировать. Este artículo puede ser necesario para una conexión segura durante la temporada de uso.

Peter Birюkov tiene una instalación de 7,2 kilómetros de longitud. Además, los profesionales especializados en la limpieza de vehículos cuentan con una longitud de 4,4 kilómetros.

Cada nueva temporada otópica tiene una duración de 74 días y cada 34 días. Estos robots planificados se guardarán hasta el 25 de agosto.

Durante el período de los especialistas especializados en tecnología de punta, ят профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов. Además, asegúrese de que el sistema de protección y el agua del sistema estén desactivados.

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