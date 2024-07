Проект ВШЭ кампуса колледжа в Тарко-Сале признан лучшим на конкурсе «Пространство будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«При создании проекта мы учитывали как текущие потребности региона в специалистах, так и перспективные направления развития профессионального образования. Концепция предусматривает создание современной образовательной среды, которая позволит готовить квалифицированные кадры на базе передовых технологий и методик обучения. Результаты конкурса показывают, что наш проект кампуса СПО может быть полезен для разработки других подобных образовательных пространств», — комментирует Евгений Терентьев, директор Института образования.

Сергей Ионов, разработчик концепции кампуса и ведущий эксперт Центра развития навыков и профессионального образования ВШЭ, добавляет: «Мы хотели не просто обновить существующий колледж, а создать современное место для учебы и жизни студентов. Выпускники этого комплекса будут полностью готовы к работе на местных предприятиях. При разработке мы учитывали как образовательные аспекты, так и то, как центр впишется в городскую среду. Такой подход к созданию колледжей пока редко встречается в России». Команда проекта провела масштабное исследование, чтобы выяснить образовательные потребности и карьерные ожидания молодежи Ямала. Эксперты изучили опыт ведущих колледжей России и лучшие практики в учебе и студенческой жизни. Они также проанализировали, какие навыки требуют работодатели нефтегазовой отрасли от молодых специалистов.

Одной из главных задач проекта было создать комфортные и интересные условия для студенческой жизни. Разработчики продумали пространства для учебы, отдыха и развития талантов. Важной частью кампуса станет Центр студенчества, творчества и проектирования, где студенты смогут развивать свои идеи и участвовать в различных проектах. По задумке авторов этот центр станет местом притяжения для студентов, где они смогут с пользой проводить свободное время. Компания «НОВАТЭК» поможет оснастить учебный комплекс современным оборудованием. В кампусе будет шесть учебных полигонов, которые воссоздают реальные производственные процессы. Кроме того, здесь откроют более 30 лабораторий и мастерских, что позволит студентам получить хорошую практическую подготовку по 36 специальностям. Учебные пространства будут открыты для всех жителей города. Здесь можно будет учиться в любом возрасте, а также пользоваться различными услугами. На первом этаже главного здания откроются магазины и кафе. Горожане смогут заниматься спортом в новых спортивных объектах кампуса. Создатели проекта полагают, что колледж в Тарко-Сале станет хорошим примером для других регионов России. Он объединяет образовательные и городские функции, что особенно важно для небольших городов с потребностью в специалистах для местной промышленности. Такой подход помогает подготовить квалифицированных специалистов, предоставить молодежи возможность получать образование рядом с домом и улучшить условия жизни в небольших городах.

https://www.hse.ru/news/edu/947029344.html

