Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Орехово-Зуевском проезде продолжается строительство автодороги протяженностью около 130 метров. Она расположится на месте бывшего примыкания к шоссе Фрезер и станет дублером Рязанского проспекта, позволяя снизить трафик на основной магистрали. Строительство объекта ведется в рамках создания инфраструктуры для городского вокзала Нижегородская. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В настоящее время завершены работы по срезу и выемке грунта на территории площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

«Сейчас слоями укладывают песок, гравий и щебень — они послужат основанием и обеспечат долговечность дорожному полотну. Затем будет уложен слой асфальтобетона, которого потребуется около 400 тонн. Для безопасного передвижения пешеходов вдоль новой автодороги запроектированы тротуары, а вдоль железной дороги — в месте примыкания к станции Нижегородская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) — на территории площадью 350 квадратных метров уже завершены работы по устройству гранитного покрытия тротуара», — отметил Рафик Загрутдинов.

Городской вокзал Нижегородская объединяет одноименные станции Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, станции Московского центрального кольца, МЦД-4 и остановки наземного транспорта. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, на территории вокзала создана безбарьерная среда: на переходах предусмотрены лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141799073/

MIL OSI