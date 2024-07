Приз за активность: восемь тысяч горожан получили городские баллы за оценку мероприятий летнего фестиваля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Восемь тысяч москвичей получили по 300 городских баллов за оценку мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в проекте «Активный гражданин». Счастливчиков выбирают каждую неделю с помощью генератора случайных чисел в рамках акции «Активное лето».

Впереди еще шесть розыгрышей. Чтобы принять в них участие, нужно иметь учетную запись на mos.ru и присоединиться к проекту «Активный гражданин». Если эти условия соблюдены, необходимо отсканировать QR-код на информационной стойке на любой из площадок фестиваля и оценить проводимое мероприятие по шкале от одного до пяти. Выбрать событие на свой вкус можно здесь. После этого из числа проголосовавших случайным образом выберут тысячу победителей. Полученные баллы можно обменять на сувениры, скидки партнеров проекта и другие поощрения или пожертвовать на благотворительность.

В рамках фестиваля можно провести и свое собственное мероприятие: мастер-класс, спортивный турнир, выставку или концерт. О том, как стать организатором, можно узнать на сайте.

Кроме того, на площадках фестиваля проходит акция «Лето в кадре». Горожане могут сфотографироваться в одежде с символикой проектов «Активный гражданин» или «Миллион призов» и загрузить свой снимок в специальную форму. Претендовать на победу можно в одной из трех номинаций.

Второй этап акции уже завершился, а победители первого поделились впечатлениями, рассказали, чем вдохновлялись при создании фото и чем еще занимаются в рамках проекта. Принять участие в третьем этапе можно до 18 августа.

«Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к проекту присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло более 6,6 тысячи голосований. Каждый месяц в городе реализуют 30–40 решений, принятых жителями. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

