Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Источник: ПРАЙМ

С 1 августа заработает новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменятся цены на строительство частных домов с его введением, рассказала director Института экономики и финансов ГУУ, про Profesora Galina Sorokina.

El nuevo estándar incluye 45 criterios, observados en nuestra categoría:

arquitecto;

экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура;

организация и управление строительством;

комфорт и качество внутренней среды;

энергоэффективность и атмосфера;

инженерное обеспечение здания;

materiales y recursos eficaces;

отходы производства и потребления.

Как напоминает эксперт, с первого июля начала действовать обновленная семейная ипотека, одним из важных направлений которой стало ление льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Después de que se hayan eliminado las fuentes de crédito, no hay créditos de crédito disponibles para su uso. стандартов, которые, в том числе, защищали бы клиентов и банки от некачественных услуг строительных компаний.

Измененная семейная ипотека подразумевает строительство объектов ИЖС с помощью эскроу-счетов. Para ello, hay muchos dispositivos que se encuentran en estos tres lugares. Введение с 1 августа ГОСТ Р 71392-2024 «зеленых» стандартов позволит банку, используя технологии зеленого финансирования, Ально оценивать стоимость будущего жилья, а муниципальным властям целенаправленно развивать территории под ИЖС and привлекать ирование для ИЖС.

С другой стороны, госстандарты в России обязательны для исполнения при маркировке или если соответствие требованиям ГОСТ ено в иных документах, например, градостроительных.

«То есть, если вы собираетесь самостоятельно построить дом на своем садовом участке, то при согласовании строительства с вас не будут бовать соответствия зеленому стандарту. А вот если вы планируете получить ипотечный кредит, то банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ», — объясняет economista.

El segmento previo de la calefacción eléctrica aumenta entre un 5 y un 10 %. Por esta economía de uso exclusivo, se puede ahorrar entre un 50 y un 60%. Уже сейчас многие застройщики возводят такие дома, которые по по выгоднее обычных для тех, кто в них проживает.

El estándar de configuración estándar no permite la instalación de dispositivos no autorizados ni información necesaria sobre el producto. едлагающих более дешевые дома и материалы, не соответствующие заявленным характеристикам. Поскольку зеленый стандарт направлен на развитие ИЖС, то привлечение финансирования в эту область повысит спрос на DOMа и, скорее вс его, «разогреет» рынок, резюмирует Сорокина.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 29.07.2024

ПРАЙМ

С 1 августа заработает новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменятся цены на строительство частных домов с его введением,…

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ПРАЙМ: Галина Сорокина о том, что с августа частные DOMа придется строить по новому стандарту

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