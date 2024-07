Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Решение принято по поручению Президента

Документ Распоряжение от 11 июля 2024 года №1838-р

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил обновлённую Стратегию развития минерально-сырьевой базы. Срок её реализации продлён до 2050 года.

Стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. В рамках базового – обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся практически на существующем уровне. Целевой сценарий предполагает опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые, прежде всего – необходимые для реализации высокотехнологичных проектов в ключевых отраслях промышленности.

В стратегии определён приоритет геолого-разведочных работ для поиска дефицитных видов стратегического минерального сырья (марганца, урана, хрома, титана, вольфрама и др.), ускоренного лицензирования таких месторождений и стимулирования их разработки.

Комментируя стратегию на совещании с вице-премьерами 29 июля, Михаил Мишустин отметил важность обеспечения в полном объёме текущих и перспективных потребностей экономики в стратегических видах полезных ископаемых при существенном сокращении зависимости от иностранных поставок. Он напомнил, что о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных металлов и другого сырья для развития приоритетных отечественных производств говорил Президент в Послании Федеральному Собранию.

«Ожидаем, что спрос на них будет значительно увеличиваться на фоне ускоренных темпов роста оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической индустрии, строительного сектора и других ключевых отраслей», – сказал Председатель Правительства.

В числе основных задач обновлённой стратегии также существенное повышение степени переработки и потребления минерального сырья внутри страны, создание необходимой инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

Документ синхронизирован с ключевыми отраслевыми стратегиями, в том числе со Стратегией развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2030 года, Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и другими.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52250/

MIL OSI