От Невы до Лены! 76-й сезон стройотрядов Политеха в разгаре

Вот уже почти целый месяц бойцы студенческих отрядов Политехнического университета трудятся в самых разных уголках нашей страны — от аэропорта в городе на Неве до суровых таёжных лесов Якутии. Работа идёт по всем направлениям. Ребята из строительного отряда «Искра», которые возводят дома в Северо-Камчатске, уже приступили к штукатурке стен, укладке гидроизоляции, монтажу натяжных потолков, вязке арматуры и заливке бетона! Несмотря на плотный график, молодые люди успевают насладиться замечательной природой самого восточного края нашей страны.

Перейдем к следующему направлению — педагогическому. Бойцы и кандидаты СПО «Алые Паруса» трудятся в двух лагерях на трёх сменах. В родном «Маяке» ребята заняли самые различные должности, такие как, вожатый, воспитатель, спортивный инструктор, кружковод, старший вожатый, педагог-организатор. А выезд в лагерь «Березняки» стал самым крупным в истории отряда по количеству занимаемых ставок.

Командиру удалось вывезти туда, в относительно небольшой лагерь, целых 7 кандидатов! Эти факты делают сезон по-своему знаковым. По работе всё идёт гладко. В отрядах закрепились команды по 3-4 человека, приготовившие для детей массу мероприятий. А педагоги-организаторы дополняют досуг детишек масштабными лагерными мероприятиями, которых в это году стало больше.

Также не стоит забывать и про романтическую сторону движения стройотрядов. Путешествия, приключения, песни под гитару и работа на виноградниках на фоне гор — обо всём этом спешит поделиться ССхО «Джанго». Уже полторы недели они работают и отдыхают в солнечном Крыму. Парни и девчата живут в небольших домиках на огороженной территории, что только добавляет эмоций и впечатлений!

Также о сезоне хотят рассказать отряды сервисного направления.

«В этом году мы сломали все стандарты, — говорят ребята. — „Атрия“ работает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а „Альтаир“ в детском санатории-курорте „Вита“ в Анапе».

Ребята из ССервО «Альтаир» трудятся горничными и официантами, помогая сделать отдых детей незабываемым. Неотъемлемая часть сезона — яркий и увлекательный отдых. Море, прогулки по интересным местам и вечера в компании друзей.

Следующий на очереди — студенческий отряд проводников «Проворный», который обслуживает поезда южного направления. На два месяца ребята становятся настоящими сотрудниками железной дороги, решая все проблемы этого маленького мира. Во время работы они наслаждаются поездной романтикой: видами из окна, чаем в звенящих стаканах, ночными беседами, огнём в титане и приятными знакомствами. И вся прелесть в том, что платить за посещения курортов России не нужно. Можно с удовольствием погрузиться в атмосферу Анапы, Кисловодска, Новороссийска, Ейска и Сухума.

Ну и совсем скоро на свои сезоны отправятся ребята археологического направления. САО «Архонт» поедут в совершенно новое для себя место — это Мирнинский район Республики Саха (Якутия). В Вилюйской археологической экспедиции отряд займётся сохранением редких следов культур каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века, средневековья и нового времени. Археологические работы на «Стоянке Улахан-Ботуобуя II» позволят существенно прояснить особенности развития цивилизации в бассейне Вилюя, одного из крупнейших притоков великой сибирской реки Лены.

