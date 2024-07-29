Непогода задержится в столице до конца дня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице до конца дня будет идти сильный дождь. Синоптики прогнозируют, что выпадет до 40 миллиметров осадков. Порывы ветра во время непогоды будут достигать 14 метров в секунду.

Водителям рекомендуют избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. В этом случае лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также следует быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.

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https://www.mos.ru/news/item/141822073/

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