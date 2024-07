На Селигере завершился Слёт учащейся молодёжи и молодых педагогов «ЭкоЛинейка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 25 по 28 июля 2024 года на острове Фомино озера Селигер Тверской области проходил Слёт молодых педагогов и учащейся молодёжи «ЭкоЛинейка», в котором принимали участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев, советник при ректорате Сергей Чуев и другие сотрудники и студенты ГУУ.

Мероприятие объединило 70 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 8 регионов России – студентов педагогических колледжей и университетов, молодых педагогов. Целями Слёта являлись формирование площадки обмена опытом, лучшими практиками, а также проектирования инструментов вовлечения

и закрепления молодёжи в педагогических профессиях сферы дополнительного образования. Событие проводилось в рамках Молодёжного межрегионального карьерно-просветительского проекта «ЭКОлинейка», реализуемого при грантовой поддержке Движения Первых. Ключевыми партнёрами Слёта выступили Государственный университет управления, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Всероссийское общество охраны природы.

«Обращаясь к молодым педагогам, хочется отметить важность их работы с детьми, они наше будущее. Нам хотелось бы чтобы всё хорошее, что вы получаете на подобных мероприятиях, вы передавали своим ребятам. Мне лично очень близка тема Слёта, я много лет проработал на кафедре экологии и природопользования в одном из столичных университетов. Экологией нужно заниматься, особенно важно рассказывать о ней детям, это в будущем непосредственно повлияет на решение экологических проблем в мировом масштабе. Решая данные проблемы, мы развиваем нашу страну», – отметил в своем обращении к участникам ректор ГУУ Владимир Строев.

Местом для профессионального сближения стал православный молодёжный патриотический центр «Вымпел-Преображение», расположившийся на острове Фомино озера Селигер в Тверской области. Каждое лето на его территории проводятся духовно-патриотические лагеря для детей со всей России, где молодое поколение изучает историю страны и родного края, осваивает военно-прикладные дисциплины и учится в созидательной деятельности проявлять любовь к Родине.

На протяжении трёх дней участники Слёта принимали участие в карьерных и мотивационных встречах с участием победителей всероссийских педагогических конкурсов профессионального мастерства, ведущих педагогов-практиков России, известных общественных деятелей. Посетили обучающие тренинги по эффективным технологиям и методам обучения, узнали о мерах грантовой поддержки для реализации экологических проектов, обучились инструментам охраны природы, технологиям продвижения личного бренда с помощью СМИ. Под руководством учёных участники Слёта исследовали флору и фауну острова Фомино, проводили мониторинговые исследования по оценке качества воды в озере Селигер.

Центральной площадкой Слёта стала проектная сессия, в ходе которой участники познакомились с будущей структурой национального проекта «Кадры», выработали инструменты по продвижению педагогических профессий в молодёжной среде, сформулировали пакет мер по поддержке молодых педагогов, а также предложили модель создания и развития молодёжных педагогических сообществ в своих регионах.

«Когда-то я был директором молодёжного образовательного форума «Селигер». Могу сказать, что все подобные мероприятия происходят, потому что такие события нужны людям. Здесь на Слёте я вижу важное для меня слово «преображение». Мы часто уповаем на вышестоящего с целью изменений собственной жизни, но настоящее преображение начинается с чистоты своего двора, с порядка на своём рабочем месте. Тот, кто занимается преображением, берёт на себя ответственность за место, где живет. Это даёт строиться нашему миру вокруг взаимопомощи и взаимоуважения. Православие, любовь к стране и к экологии – это то, что поможет нам сделать нашу жизнь и нашу страну лучше. Мы ждём вас в нашем Государственном университете управления, потому что у нас ценят неравнодушных людей. Приезжайте к нам!», – призвал в своем обращении на церемонии закрытия Слёта советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев.

По завершении церемонии закрытия участники и гости Слёта провели духовно-патриотическую акцию по закладке Аллеи дружбы молодёжи России. 70 саженцев можжевельника и гортензий стали первой коллекцией ботанического сада Молодёжного центра духовно-патриотического воспитания при Богородицком Житенном женском монастыре.

По итогам Слёта будет сформировано межрегиональное сообщество молодых специалистов и учащейся молодёжи, создан «портфель» практик по привлечению и развитию молодых кадров в системе дополнительного образования для масштабирования проекта в другие регионы страны. Студенты, участвовавшие в Слёте, получили сертификаты для прохождения стажировок с последующим трудоустройством на базе эколого-биологических центров и экостанций в семи регионах России.

