Маркет будущего «Сделано в Москве» откроется в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Болотной площади откроется маркет будущего «Сделано в Москве». Он будет работать с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни.

«В нашем тематическом треке “Москва 2030. Город бизнеса” примут участие более 400 предпринимателей. Гости смогут оценить более 20 тысяч товаров. Ассортимент продемонстрирует москвичам, что в городе локальный рынок будет заполнен отечественными товарами, которые соответствуют ключевым мировым трендам и современным запросам», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Посетители площадки смогут познакомиться с достижениями столичных предпринимателей, узнать о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах. Здесь также поделятся интересными кейсами в рамках инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие несколько лет реализуют в городе.

Участники проекта «Сделано в Москве» представят широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, одежды для всей семьи, детских игрушек, мебели, текстиля и декора для дома, а также продуктов питания. Помимо этого, некоторые производители проведут для гостей экскурсии, на которых расскажут, как в столице ежедневно создают множество качественных товаров на самый взыскательный вкус. Покупатели смогут воспользоваться в павильонах промоакциями, например сделать бесплатную укладку или макияж, проконсультироваться с профессиональными косметологами и визажистами.

На площадке «Сделано в Москве» будет работать четыре арт-павильона. В каждом из них представят одну из ключевых категорий товаров: одежду и аксессуары, косметику, игрушки, мебель и домашний декор. Визуально сооружения будут похожи на флакон духов, дутую жилетку, коробку с игрушками и огромный диван с журнальным столиком. Эта концепция подчеркнет необычный маркетинговый подход к продажам в магазинах будущего — они должны не только быть комфортными для покупателей, но и вызывать удивление, привлекать внимание и вдохновлять.

В распоряжении посетителей также будет фуд-корт, где свои меню предложат 10 популярных столичных ресторанов. Для приверженцев правильного питания подготовят отдельный прилавок с полезными сладостями, лимонадами без сахара, травяными чаями и другими товарами столичных производителей. Перекусить можно будет с 11:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 по пятницам и в выходные дни.

На главную сцену Болотной площади выйдут известные музыканты, а также молодые представители электронной и авторской музыки. Актуальную афишу опубликуют на официальном сайте форума-фестиваля.

«Сделано в Москве» — программа для продвижения местных брендов. К ней присоединились уже более 5,5 тысячи предпринимателей столицы.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

