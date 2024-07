Марат Хуснуллин: Свердловский участок трассы Дюртюли – Ачит готов на 70%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Свердловский участок трассы Дюртюли – Ачит

Третий этап новой дороги Дюртюли – Ачит, которая станет частью трассы М-12 «Восток», пройдёт в Свердловской области. На 21-километровом участке из 43 км уже уложены все три слоя дорожного покрытия. Ещё на 33 км уложен первый, нижний слой асфальтобетона. На других участках завершаются работы по устройству земляного полотна и ведётся устройство слоёв дорожной одежды. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«С момента открытия движения по трассе М-12 “Восток„ между Москвой и Казанью уже проехали 15 млн раз. Это лишний раз доказывает, что магистраль востребована у автомобилистов, а её продление до Екатеринбурга и дальше на восток даст хороший мультипликативный эффект. Ключевым участком продолжения трассы станет дорога Дюртюли – Ачит. По строительству её свердловского участка набрали хорошие темпы: его готовность на сегодняшний день уже составляет 70%. В целом новый скоростной коридор позволит соединить восток России с центральной частью, сократить время в пути для автомобилистов практически вдвое. Открытие дороги даст дополнительные возможности для развития территорий, ускорения логистики, роста экономики регионов. Будут созданы новые предприятия, а с ними и рабочие места для жителей», – сказал Марат Хуснуллин.

Продолжается строительство всех 12 искусственных сооружений третьего этапа дороги Дюртюли – Ачит, включая внеклассный мост через реку Большую Сарану. Высота сооружения превышает 50 м, что сопоставимо с 20-этажным зданием. Длина моста составит 540 м, общий вес металлоконструкций – более 4 тыс. т.

На сегодняшний день строители уже завершили все шесть этапов надвижки пролётного строения моста через Большую Сарану. Работы удалось выполнить с опережением графика на два месяца. На возведении мостового перехода единовременно задействовано порядка 200 человек и 20 единиц техники.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал об особенностях работы в геологических условиях региона.

«Так как местную скальную породу трудно разрабатывать обычными экскаваторами, строителям пришлось выполнить буровзрывные работы на подходе к мосту через Большую Сарану. Это позволило на два месяца сократить сроки по разработке скальной выемки глубиной 18 м и объёмом более полумиллиона кубометров. Кроме того, на данном участке были зафиксированы зоны карстообразования – пустоты, расположенные глубоко под землёй. Участки с большими полостями были заинъектированы специальным цементным раствором и теперь находятся под ежедневным мониторингом», – сказал Вячеслав Петушенко.

При строительстве третьего этапа дороги Дюртюли – Ачит применяются асфальтобетонные смеси, изготовленные по методу объёмно-функционального проектирования. Их особенность заключается в том, что диапазон работы битумного вяжущего в составе асфальтобетона проектируется с учётом температурных условий конкретного региона, где идёт строительство, и потенциальной интенсивности движения транспорта, которая прогнозируется по этому участку дороги.

В общей сложности на объекте задействованы 830 человек и 170 единиц техники.

Запустить движение по всем 275 км продолжения М-12 «Восток» от города Дюртюли до посёлка Ачит планируется в конце 2024 года.

