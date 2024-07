Марат Хуснуллин: В ДНР и ЛНР ведутся работы на ключевых региональных трассах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Работы на ключевых региональных трассах новых территорий

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обновляют ряд автотрасс, которые являются важными транспортными артериями. Так, завершена укладка асфальтобетона на 55 км дороги от Донецка до КПП Успенка, а в ЛНР дорожники обновили 57 км трассы от границы с Ростовской областью до Луганска. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов Президент отметил, что там отремонтировано более 3 тыс. км дорог. Добавлю, что из них силами ГК “Автодор„ – 1870 км, регионы-шефы сделали почти 800 км, а ещё порядка 600 км привели в порядок сами субъекты», – прокомментировал вице-премьер.

Марат Хуснуллин рассказал, что непосредственно трасса от Донецка до Успенки обеспечивает не только бесперебойное транспортное движение от границы с Ростовской областью до столицы ДНР, но и упрощает логистику к Иловайску, Амвросиевке и Харцызску. Теперь по дороге может с комфортом проехать как легковой, так и общественный транспорт, для пассажиров которого по пути следования будет установлено 26 новых остановочных павильонов.

Кроме того, в ДНР на 85% готовы 40 км трассы Енакиево – Амвросиевка. Сейчас проводятся работы по её обустройству: устанавливают бортовой камень, знаки и наносят разметку. Дорога соединяет между собой такие населённые пункты, как Енакиево, Шахтёрск, Кировское и Амвросиевка, а также обеспечивает выезд на автомобильную дорогу к КПП Успенка.

В Луганской Народной Республике отремонтировано 57 км трассы от пункта пропуска Изварино до пригорода Луганска.

«Общая протяжённость этой автомобильной дороги – более 80 км. Сейчас продолжаются работы на искусственных сооружениях в составе трассы. Кроме того, ведётся активная работа по её обустройству. Уже установлено 37 км бортового камня, предстоит смонтировать 33 остановочных павильона, а также порядка 89 км барьерного ограждения, 47 км из которых уже смонтировано. Затем специалисты установят знаки, нанесут разметку и проведут озеленение территории», – отметил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

